Саудовская Аравия выступит в качестве посредника во время переговоров США и России 12 17.02.2025, 10:38

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Украинцы не будут участвовать в этой встрече.

Во время переговоров между США и Россией по завершению российской войны против Украины Саудовская Аравия планирует выступить в качестве посредника, сообщает CNN со ссылкой на представителя Саудовской Аравии.

Саудовский чиновник сообщил, что представители страны будут делать больше, чем просто предоставлять площадку для переговоров, и возьмут на себя посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны, отмечают журналисты.

Украинский чиновник в комментарии СМИ сказал, что они не будут присутствовать на переговорах.

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