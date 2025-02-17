Саудовская Аравия выступит в качестве посредника во время переговоров США и России

Саудовская Аравия выступит в качестве посредника во время переговоров США и России12
- 17.02.2025, 10:38
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Украинцы не будут участвовать в этой встрече.
Во время переговоров между США и Россией по завершению российской войны против Украины Саудовская Аравия планирует выступить в качестве посредника, сообщает CNN со ссылкой на представителя Саудовской Аравии.
Саудовский чиновник сообщил, что представители страны будут делать больше, чем просто предоставлять площадку для переговоров, и возьмут на себя посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны, отмечают журналисты.
Украинский чиновник в комментарии СМИ сказал, что они не будут присутствовать на переговорах.