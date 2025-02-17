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ХАМАС готов передать власть над Сектором Газа

  • 17.02.2025, 10:46
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ХАМАС готов передать власть над Сектором Газа

Террористы выдвинули лишь одно условие.

Боевики палестинского движения ХАМАС отправили Организации освобождения Палестины письмо с заявлением о готовности передать Сектор Газа под власть Палестинской национальной администрации и правительственного комитета. Об этом сообщили источники телеканала Sky News Arabia.

Боевики выдвинули лишь одно условие: чиновники Газы должны быть обеспечены рабочими местами в новой администрации, а в случае увольнения — продолжат получать зарплату.

Собеседники утверждают, что такое решение радикалы приняли под «сильным давлением» Египта после переговоров в Каире. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отмечает, что переговоры по второму этапу прекращения огня в Секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских продолжатся на текущей неделе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь поручил делегации израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров 17 февраля. После заседания совета делегация получит инструкции по второму этапу, цель которого — положить конец боевым действиям раз и навсегда, сообщил телеканал.

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