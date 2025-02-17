Минздрав «отрегулировал» тарифы на платные медуслуги, но цены взяли и выросли 2 17.02.2025, 10:45

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Стоимость визита к врачу изменилась не только в частных центрах, но и в поликлиниках.

С 1 февраля в силу вступило постановление Минздрава «О предельных максимальных тарифах на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачами-специалистами».

Этот документ устанавливает новый порог цен на платные медуслуги. Ранее не было такого регулирования, из-за чего, как заявляли в министерстве, наблюдался «значительный разброс уровня тарифов».

По планам ведомства, новое регулирование цен «позволит ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами».

Tochka.by узнала в частных и государственных клиниках, как поменялась стоимость приема врачей после нововведений. Спойлер: цены выросли, некоторые – существенно.

Как должны измениться цены на медуслуги

Стоимость платных медицинских услуг с 1 февраля 2025 года зависит от категории врача и наличия у него ученой степени, ученого звания.

Ценник на первичный прием врача-специалиста должен быть в диапазоне от Br35 до Br57, на повторный – от Br21 до Br32. На консультацию – от Br42 до Br85.

К примеру, консультация врача первой категории, согласно документу, должна стоить Br44, специалиста с кандидатской степенью – Br65.

Частные центры: рост цен на 10-20%

Серьезно выросли цены в медицинском центре «ЛОДЭ».

Так, в октябре 2024 года консультация лора (первой категории, кандидата медицинских наук) обошлась пациентке в Br47,95. Как нам ответили в кол-центре, сейчас прием у того же врача после февральских изменений стоит уже Br66. Цена выросла на 27%.

Существенно подорожал прием у психотерапевтов. Так, повторная консультация у такого специалиста первой категории, кандидата медицинских наук в январе этого года стоила Br65, теперь – Br85. Цена выросла на 23%.

Прием у другого такого специалиста первой категории в декабре пациенту обошелся в Br65, сейчас – Br77 (+15%).

В медицинском центре «ЛОДЭ» нам подтвердили, что цены на консультацию у части специалистов выросли, у некоторых – остались на прежнем уровне, а у отдельных врачей – даже снизились. Все зависит от специальности врача, наличия у него ученой степени и звания.

- Тарифы формируются в строгом соответствии с вступившими в силу постановлениями Минздрава №155 и 156. Например, для врача первой квалификационной категории предельный максимальный тариф на консультацию установлен на уровне Br44 без стоимости расходных материалов. Для врача первой квалификационной категории, кандидата медицинских наук – Br66, – ответили в «ЛОДЭ».

Почему же такая разница между установленными постановлением тарифами и действующими нынче? В медцентре отметили, что стоимость консультации может быть несколько выше, если врачу во время приема необходимо выполнить какие-либо дополнительные манипуляции.

Поднялись цены и в других клиниках

Немного изменились цены в медцентре «Горизонт».

Так, в декабре 2024-го первичный прием врача-гинеколога в этой клинике обошелся в Br48,85. Сейчас осмотр у такого врача стоит от Br46,49 (специалист второй категории) до Br53,49.

В октябре прошлого года за визит к лору в этом медцентре нужно было заплатить Br49,71. Сейчас прием у врача первой категории обойдется пациенту в Br54,33. Цена выросла на 8,5%.

В декабре 2024-го стоимость первичного приема у офтальмолога в «Горизонте» была Br61,41. Сейчас ценник заметно ниже. Так, консультация специалиста первой квалификационной категории стоит Br48,47, высшей – Br53,47.

Стала дешевле консультация кардиолога. Если в октябре прошлого года она обошлась бы в Br50, то сейчас стоит Br47,28 (врач первой категории).

Несколько изменились цены в медицинском центре «Кравира» – где-то даже в меньшую сторону.

Если в сентябре 2024 года консультация гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, стоила Br58, то сейчас – Br71,91. В целом сейчас цена на такую консультацию в этом медцентре стартует от Br43,91 (врач второй категории) до Br81,91 (профессор, доктор медицинских наук).

Стали дешевле консультации кардиолога. В декабре прошлого года прием у кандидата медицинских наук обошелся бы от Br82, то сейчас стоит Br71,91.

Цены на прием у психологов и психотерапевтов в «Кравире» остались практически без изменений. Так, до нового ценового регулирования индивидуальный сеанс у психолога стоил Br68, у психотерапевта – Br78. Сейчас стоимость осталась на прежнем уровне, появилась только более подробная детализация квалификации врачей и стоимости их услуг.

На сайте медицинского центра «МедАвеню» актуального прайса после февральских изменений еще нет, можно ознакомиться со старыми ценами.

В кол-центре уточнили, что в ближайший месяц обновится вся информация. Там ответили, что сейчас в клинике не будет деления на первичный и повторный приемы, а ценник будет меняться в зависимости от категории врача.

К примеру, по старому прайсу от 1 декабря 2024 года, первичный прием терапевта, кандидата медицинских наук, обошелся бы в Br40, повторный – в Br35. Сейчас стоимость выросла и составляет Br47–52 в зависимости от квалификации врача (такие же цены, к примеру, на прием у гинеколога и лора).

В контакт-центре «Нордина» ответили, что там тоже выросли цены, и сослались на новое постановление Минздрава. Узнали цены на прием у гинеколога (на сайте указан примерный прайс – от Br46,93).

- Прайс полностью поменялся. Все зависит от категории врача: чем выше категория, тем выше стоимость. У специалиста первой категории – Br54 за консультацию и осмотр, высшей – Br57, у кандидата медицинских наук – Br63. Да, немного подорожало, примерно на Br7, – ответила сотрудница центра.

А что в госполиклиниках?

Изучили и стоимость платных услуг в государственных медучреждениях – некоторые уже успели обновить актуальный прайс после изменений Минздрава.

Цены в поликлиниках, конечно, значительно ниже, чем в частных, но они тоже немного выросли. Учреждения подбирали случайным образом.

В 5-й клинической поликлинике Минска прием терапевта первой квалификационной категории сейчас стоит Br24,92, до февральских изменений – Br17,25.

К неврологу первой категории в августе прошлого года на платный прием можно было попасть за Br17,25, сейчас – за Br30.

За платный прием у офтальмолога первой категории в августе 2024-го пришлось бы заплатить Br18,15, сейчас – Br24,92. Точно так же изменились цены на прием к другим специалистам первой категории – к врачу-хирургу, травматологу, офтальмологу.

В 26-й городской поликлинике прайс тоже обновился – в бóльшую сторону. В октябре 2024 года консультация врачей-специалистов первой категории стоила от Br16,2 до Br17,43 в зависимости от профиля. По новому прайсу – уже Br21,5.

В 2-й центральной поликлинике Фрунзенского района Минска ценник на прием у врачей вырос в два раза.

УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района»

Так, в ноябре 2024-го консультация врача-специалиста первой категории обошлась бы пациенту в Br16,2, после февральских изменений стоит Br32.

Для сравнения также посмотрели цены в консультационном центре «Профессор» при медуниверситете, где ведут прием немало именитых врачей с высокими категориями и учеными степенями.

К примеру, в августе прошлого года попасть на прием к врачу – специалисту первой категории можно было за Br37, к доценту, кандидату медицинских наук – за Br45, к профессору, доктору медицинских наук – за Br52.

Актуальный прайс на сайте стал выше. Теперь консультация врача первой категории стоит Br43, доцента, кандидата медицинских наук – Br60, профессора, доктора медицинских наук – Br70.

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