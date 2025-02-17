Житель Лунинецкого района пошел на милиционера с доской от забора 4 17.02.2025, 10:56

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Он вступился за подругу.

В Лунинецком районе мужчина угрожал милиционеру доской от забора.

На 35-летнего мужчину завели уголовное дело. Его обвиняют в угрозе применения насилия к сотруднику органов внутренних дел. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Инцидент произошел ночью 25 ноября 2024 года, пишет BGmedia. На улице возле жилых домов женщина устроила конфликт. Когда милиционер попытался задержать ее, в дело вмешался сожитель скандалистки. Мужчина оторвал доску от забора и размахивал ею в сторону милиционера, требуя отпустить подругу.

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