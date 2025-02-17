Россиянина поразили размеры кладбища оккупантов в Липецкой области

Россиянина поразили размеры кладбища оккупантов в Липецкой области12
- 17.02.2025, 10:57
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Огромные потери оккупантов.
Житель города Елец Липецкой области РФ, выйдя в выходной день на прогулку, наткнулся на кладбище, где похоронены военные, отправившиеся на войну против Украины, и удивился его размерам.
Соответствующее видео в понедельник, 17 февраля, опубликовал в своем Telegram-канале плюс украинский журналист Юрий Бутусов.
«Эти «защитники» уже не вдохновлятся путинской «движухой», — прокомментировал журналист видео, снятое россиянином.