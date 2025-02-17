Reuters: Ускорение по украинскому вопросу требует от Европы делать больше и лучше

Reuters: Ускорение по украинскому вопросу требует от Европы делать больше и лучше4
- 17.02.2025, 11:08
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Трамп ошеломил европейских союзников.
Ускорение украинской дипломатии означает, что Европе нужно делать больше и лучше.
Такое заявление сделал представитель французского президента перед неформальными переговорами с несколькими ключевыми европейскими лидерами в Париже, пишет Reuters.
Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, когда объявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, не посоветовавшись с ними, и начнет мирный процесс. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг еще больше потряс Европу, когда сказал, что ей нет места за столом мирных переговоров.
«Мы считаем, что в результате ускорения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности», - высказал мнение чиновник.
Источник добавил, что на встрече будут рассмотрены «гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейцами и американцами, вместе или по отдельности».
Издание указало, что некоторые страны были недовольны тем, что встреча только для избранных лидеров и не являлась полноценным саммитом ЕС.