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Reuters: Ускорение по украинскому вопросу требует от Европы делать больше и лучше

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  • 17.02.2025, 11:08
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Reuters: Ускорение по украинскому вопросу требует от Европы делать больше и лучше

Трамп ошеломил европейских союзников.

Ускорение украинской дипломатии означает, что Европе нужно делать больше и лучше.

Такое заявление сделал представитель французского президента перед неформальными переговорами с несколькими ключевыми европейскими лидерами в Париже, пишет Reuters.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, когда объявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, не посоветовавшись с ними, и начнет мирный процесс. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг еще больше потряс Европу, когда сказал, что ей нет места за столом мирных переговоров.

«Мы считаем, что в результате ускорения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности», - высказал мнение чиновник.

Источник добавил, что на встрече будут рассмотрены «гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейцами и американцами, вместе или по отдельности».

Издание указало, что некоторые страны были недовольны тем, что встреча только для избранных лидеров и не являлась полноценным саммитом ЕС.

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