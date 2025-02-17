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ВСУ уничтожили российский новейший ЗРК за 135 млн долларов

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  • 17.02.2025, 11:21
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ВСУ уничтожили российский новейший ЗРК за 135 млн долларов

Уничтожение таких систем значительно ослабляет армию РФ.

Украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 «Витязь» в Донецкой области.

Об этом сообщила прес-сслужба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Отмечается, что обнаружение и уничтожение нового российского комплекса стало возможным благодаря эффективной работе разведчиков бригады артразведки «Черный лес». В «Хортице» подчеркнули, что ликвидация таких систем ослабляет боевые возможности противника на длительный период.

С-350 «Витязь» – это зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, используемый для противовоздушной обороны. Примерная стоимость одного такого комплекса составляет около 135 миллионов долларов.

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