Из-за чего белорусам могут уменьшить пенсию 4 17.02.2025, 11:20

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На величину пенсии влияет очень много факторов, в числе добросовестный работодатель в 90-е.

На то, сколько белорус будет получать на пенсии, влияет много факторов. Это общий и страховой стаж работы, величина зарплаты на протяжении 30 лет, наличие или отсутствие декретного отпуска, важно даже то, насколько добросовестен был бывший работодатель, сдал ли он в архив документы после ликвидации фирмы.

Общий стаж работы для пенсии, что входит в общий стаж

Право на трудовую пенсию по возрасту имеют мужчины с 63 лет при общем стаже работы не менее 25 лет, женщины с 58 лет при общем стаже работы не менее 20 лет, напомнили в Минтруда и соцзащиты. При этом максимум трудовых лет, которые учтут при назначении пенсии, – 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Естественно больше лет проработали – больше будет и размер пенсии.

Что входит в общий стаж? В общий стаж войдет не только время работы, но и учеба на дневном в вузе, ссузе, профтехколледже, декретный отпуск (но не более 12 лет), уход за пожилым больным родственником, а также регистрация в качестве безработного (но не более 6 месяцев). Это время войдет в общий стаж, но не войдет в страховой.

Пенсия в 2025: 20 лет страхового стажа, уплата взносов в ФСЗН

Обязательным условием для получения пенсии в Беларуси является также наличие страхового стажа, это время, когда работник и предприятие, на котором он работал, уплачивало взносы в ФСЗН. В 2025 году при выходе на пенсию надо иметь не менее 20 лет страхового стажа. Чем меньше такого стажа – тем меньше будет пенсия.

Если страхового стажа имеется в наличии не менее 10 лет, но никак не 20 лет, то такие работники смогут получать пенсию в 60 лет - женщины и в 65 - мужчины. И пенсия эта будет намного меньше средней по стране. Величина пенсии при неполном страховом стаже будет зависеть от того, сколько лет есть в наличии с уплатой страховых взносов. Например, пенсия с 10 годами страхового стажа будет меньше, чем, например, с 18 или 19 годами.

При 10 лет страхового стажа пенсия составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (в ноябре 2024 года это было примерно 233 рубля). За каждый год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера (на примерно 9,5 рубля), но не более чем до 100% БПМ пенсионера (это 319,93 рубля в ноябре 2024).

Можно сравнить со средней пенсией по Беларуси, которая на данный момент составляет 930 рублей в месяц и понять, что отсутствие 20 лет стажа с уплатой взносов в ФСЗН автоматически уменьшает пенсию примерно в 3-4 раза.

Зарплата меньше, чем минималка, и полный год страхового стажа

Работа на небольшие деньги, в 2025 году, меньше чем на 726 рублей в месяц, не даст сформировать год страхового стажа.

Специалисты Минтруда и соцзащиты обратили внимание, что важен не только сам факт уплаты взносов в ФСЗН, но и размер заработка, с которого делаются эти выплаты. Для включения в страховой стаж периодов работы в полном объеме, то есть за год, размер заработка не должен быть ниже установленной минимальной зарплаты. Если же человек зарабатывал меньше минималки, то в страховой стаж это время будет засчитано не календарно, а с применением поправочного понижающего коэффициента. Например, отработав с маленькой зарплатой год можно получить в страховой стаж считанные месяцы.

Расчет индивидуального коэффициента заработка для пенсии

При выходе на пенсию для каждого пенсионера рассчитывается индивидуальный коэффициент заработка. Это соотношение ежемесячного фактического заработка за последние 30 лет работы и средней заработной платы работников по стране за те же месяцы и годы.

Индивидуальный коэффициент заработка зависит от числа проработанных лет и от величины зарплат в эти годы. Чем больше и того и другого – тем лучше и сытнее будете жить на пенсии.

Время декретного отпуска в пенсии учитывается с коэффициентом 0,4

В Минтруда и соцзащиты рассказали, как учитывается декретный отпуск во время назначения пенсии. Время декрета точно войдет в общий стаж и будет учтено при расчете суммы пенсии.

Есть объяснения тому, почему время декретного отпуска не входит в страховой стаж. Специалисты министерства пояснили, что в эти периоды обязательные страховые взносы не уплачивались и именно поэтому страховой стаж за это время и не формировался.

Но декретный отпуск не значит, что женщине за годы присмотра за маленьким ребенком засчитают 0 при расчете пенсии. Ей эти годы или месяцы посчитают с понижающим коэффициент 0,4. Например, если до декрета женщина получала среднюю зарплату по стране, то индивидуальный коэффициент ее заработка равен 1, а во время декретного отпуска ей насчитают 40% от средней зарплаты по стране на то время (а именно коэффициент будет равен 0,4).

Работа после пенсии: как влияет на размер выплат

Если пенсию начислили, а человек продолжает работать, то этой своей работой на величину пенсии он уже никак не повлияет, то есть больше она не станет. В Минтруда и соцзащиты пояснили, что если в период работы пенсионер получал пенсию, то это время не может учитываться в стаж.

По законодательству Беларуси, время работы после назначения пенсии по возрасту, а также после назначения досрочной пенсии (например, за работу с особыми условиями труда, многодетной матери, матери ребенка-инвалида), засчитывается в стаж для исчисления размера пенсии, только в том случае, если пенсионер не получал пенсию в этот период.

Нерадивый работодатель может дать 0 в расчете пенсии

При выходе на пенсию в 2025 году придется вспомнить всех своих работодателей, которые были у вас за последние 30 лет. При этом те, что были в последние 22 года (с 2003) – зафиксированы в ФСЗН. Важно найти тех, кто был с 1995 по 2002 включительно. Идеально, если фирма или предприятие существует до сих пор, тогда запросить сведения о своей зарплате за эти годы труда не составит.

Хуже, если предприятие или фирма ликвидировалась, тогда запрос надо будет отправить в архив. Совсем плохо, если предприятие или фирма ликвидировалась без сдачи документов в архив. В этом случае, чтобы не насчитали 0 при расчете пенсии, придется идти в суд.

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