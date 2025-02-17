В Барановичах слышны хлопки на ТЭЦ
- 17.02.2025, 11:36
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Что происходит.
В Барановичах 17 и 18 февраля с ТЭЦ будет доноситься шум. Читатели сайта Charter97.org пишут, что слышны шипящие громкие звуки и хлопки.
Но пугаться не стоит.
Проводится настройка срабатывания предохранительных клапанов энергетического оборудования. Это штатное мероприятие, и процесс будет находиться под контролем, сообщает газета «Наш край».
Тепловые сети просят жителей не волноваться и приносят извинения за неудобства.