Четыре опасных уступки Трампа 1 Тимоти Эш

17.02.2025, 11:38

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Тимоти Эш

Есть одна огромная разница между Европой времен Мюнхена и Ялты и Европой сейчас.

На фоне умиротворения Дональдом Трампом Владимира Путина Невилл Чемберлен выглядит принципиальным и мужественным реалистом.

По крайней мере, Чемберлен пытался предотвратить крупную европейскую войну, в то время как Трамп действует в самом ее разгаре. Трамповский «Мюнхен» (что в английском языке синонимично сделке 1938 года, в результате которой Великобритания и Франция продали Чехословакию) прошел накануне большой конференции по безопасности в столице Баварии, где его эмиссары встретятся с западными союзниками. Эта Мюнхенская конференция по безопасности должна стать началом решительного европейского ответа, извлечения уроков из нашей собственной трагической истории, чтобы избежать ее повторения.

Следующий шаг, который предлагает Трамп, — это, по сути, новая «Ялта» (имеется в виду саммит США, СССР и Великобритании в феврале 1945 года в крымском курорте Ялта, что стало синонимом для сверхдержав, решающих судьбы европейских стран через их головы). В данном случае его предложение заключается в том, чтобы США и Россия решали судьбу Украины при незначительном, если вообще каком-либо, участии самой Украины или других европейских стран.

Но на этот раз обитатели Белого дома и Кремля должны встретиться сначала в Саудовской Аравии, затем в своих столицах, а настоящая Ялта, в Крыму, должна отойти России. Ведь в новом смелом мире Трампа и Путина сила — это право, а территориальная экспансия — это то, чем занимаются великие державы, будь то Россия в Украине, США в Канаде и Гренландии или Китай на Тайване.

У всех своих исторических аналогий есть свои пределы, а мюнхенская и ялтинская аналогии использовались чересчур часто. Но здесь, наконец-то, они уместны — при условии, что мы подчеркиваем как различия, так и сходства.

В течение нескольких недель после избрания Трампа у нас была слабая надежда, что в вопросе Украины его администрация будет следовать провозглашенному им девизу «мир через силу», понимая, что сила — это единственный язык, который понимает Путин. Теперь мы видим, что Трамп задирает только друзей своей страны, но подлизывается к ее врагам.

Так называемый сильный лидер на самом деле слабак, когда дело доходит до противостояния враждебным авторитаристам этого мира.

Всего за один день он сделал четыре крупные, ненужные и разрушительные уступки.

Во-первых, он не просто инициировал предварительные переговоры с Путиным через посредника, что было бы вполне оправданно, а лично предоставил российскому диктатору излишнее и подхалимское признание того в качестве мирового лидера. «Мы оба раздумывали о Великой Истории наших Народов», — сообщил он об их долгом телефонном разговоре в посте в социальных сетях. Они обсудили «огромную выгоду, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией и Украиной». Представьте, если бы в 1941 году вместо того, чтобы вступить в войну против нацистской Германии на стороне Великобритании и других союзных европейских государств, президент Соединенных Штатов позвонил Гитлеру, поразмышлял о «Великой Истории наших Народов», а затем заговорил о совместном прекращении «войны с Германией/Британией».

Во-вторых, он предложил российскому лидеру провести двусторонние американо-российские переговоры через головы украинцев — именно ту новую Ялту, которую всегда хотел Путин. И, в-третьих и в-четвертых, он заявил, что Украина должна уступить территорию и что США не будут поддерживать ее членство в НАТО. Обе эти вещи уже давно говорились в Вашингтоне и других западных столицах в частном порядке, но публичная уступка вот так заранее — это мастер-класс того, как не следует практиковать «искусство сделки». (Нечто подобное он сделал на переговорах с талибами по Афганистану, начав, а не закончив, с графика вывода войск США). Сейчас историки располагают записями и воспоминаниями близких к Гитлеру людей, которые документально подтверждают его восторг от сделки, которую он выторговал у Чемберлена. Возможно, однажды мы получим аналогичные свидетельства личного ликования Путина по поводу уступок, сделанных Трампом.

Но это не значит, что в ближайшее время будет что-то, заслуживающее названия «мир». Первые публичные заявления Кремля по итогам разговора Трампа и Путина были весьма осторожными и предупреждали, что «необходимо разобраться с причинами конфликта». Вероятно, идеальным сценарием для Путина было бы продолжать мирные переговоры с Трампом, проводя серию неспешных саммитов в Саудовской Аравии, США и России, в то время как Россия продолжит наступать на поле боя, разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и подрывать ее экономику, общество и политическое единство другими способами. (Отвечая на вопрос об участии Украины в переговорах, Трамп упомянул о необходимости проведения там президентских выборов, тем самым повторив российскую линию атаки на легитимность президента Владимира Зеленского).

Есть одна огромная разница между Европой времен Мюнхена и Ялты и Европой сейчас.

Сегодняшняя Европа богата, свободна, демократична и представляет собой тесно интегрированное сообщество партнеров и союзников. Да, как показывают результаты недавнего опроса Европейского совета по международным отношениям, она также разделена и растеряна в отношении наилучшего пути для Украины. Но при наличии достаточно решительной коалиции готовых и способных стран, включая, безусловно, Великобританию, Европа все еще может позволить Украине стабилизировать фронт, удержать экономику и в конечном итоге вести переговоры с позиции силы, а не слабости. Вот почему Мюнхенская конференция по безопасности должна была стать началом европейского ответа на трамповский «Мюнхен».

Тимоти Эш, New Voice

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