«Молоко за вредность не дают, но бесплатно кормят» 1 17.02.2025, 11:41

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иллюстративное фото

Белорусский сварщик переехал в Польшу и сравнил условия работы и зарплату.

Белорус Николай третий год работает сварщиком в Польше — делает навесное оборудование для тракторов. Похожую работу он выполнял и в Беларуси, но там зарабатывал почти вдвое меньше. В разговоре с MOST мужчина поделился плюсами и минусами работы сварщиком в Польше и объяснил, почему решил уехать из страны.

До переезда Николай работал на агрегатном заводе в Сморгони — филиале МТЗ — и считал эту работу одной из лучших за последнее время. После введения санкций против Беларуси завод открыл для себя российский рынок, и зарплата у Николая выросла до 1200−1300 рублей.

— В целом меня все устраивало. Платили от выработки, можно было хорошо зарабатывать. Но из-за войны и ситуации в стране я принял решение уезжать, — рассказывает Николай.

В эмиграции он оказался в конце 2022 года. Для жизни выбрал Белосток: хотел быть ближе к дому.

Работа через агентство

В Польше мужчина искал работу сварщиком. Первое время трудился на стройке и варил арматуру, а после нашел завод по производству сельскохозяйственного оборудования. Подобную работу Николай выполнял и в Беларуси.

На польское предприятие мужчина устроился через агентство по трудоустройству. Это означает, что часть денег, которые предприятие могло бы платить ему, уходит фирме-посреднику.

— Предприятие очень похоже на сморгонский завод. Но если в Беларуси оплата была сдельная — зависела от выработки, то в Польше я зарабатываю по часам. Работаем с навесным оборудованием для тракторов: делаем сеялки, косилки, копалки — все, что нужно фермерам.

Требования к качеству выше

Сложность работы и требования к квалификации в Польше такие же, как в Беларуси, отмечает Николай. Работы бывает даже меньше, а вот требования к качеству выше. Заработать на польском предприятии можно в среднем 1000−1500 долларов. Мужчина добавляет, что это почти в два раза больше, чем было у него в Беларуси.

— Рабочие условия в цеху — около +17, в Беларуси было на 5−7 градусов холоднее. Как в Беларуси, молоко за вредность не дают, но бесплатно кормят в столовой. Из минусов — самостоятельно нужно регистрировать в компьютерной системе свое присутствие и объем выполненных задач. К этому пришлось привыкать.

Металл, с которым работает Николай, не сильно отличается, а вот аппараты в Польше, по его наблюдениям, новее и мощнее. В Беларуси мужчина варил углекислым газом, а теперь — смесью аргона и углекислого газа. Последний вариант дает более качественные швы и легче в работе, объясняет он.

Не высший уровень для сварщика

По словам Николая, в Польше сварщик может зарабатывать намного больше. Все зависит от квалификации и условий контракта.

— Если работаешь через агентство, часть [расходов предприятия] уходит посреднику. Но если устраиваешься напрямую и хорошо себя проявляешь, можно договориться о повышении зарплаты. Здесь ценят специалистов. Можно работать по 10 часов и больше, чтобы зарабатывать дополнительно. Я не остаюсь — мне и так хватает.

Работа с навесным оборудованием для сельхозтехники — не самая сложная для сварщика.

— То, что я делаю сегодня, — косилки, плуги — это не высший уровень. Я варю детали, иногда даже не знаю, какой навес будет. Каждый делает свой этап. А вот, например, сварщики, которые работают на ветряках посреди Балтики, получают совсем другие деньги. Там огромная ответственность и высокие риски. Я пробовал себя в таком в 2016 году. Что-то получалось, что-то нет. Возможно, вернусь к этому в будущем, — рассуждает Николай.

Сравнивать беларусские и польские тракторы Николай не берется — считает, что это дело фермеров и тех, кто на них работает. Но разницу в подходе он замечает.

— В Беларуси, где рабочая сила дешевая, фермер скорее сам заварит сломанную деталь: сварочный аппарат есть почти у каждого. В Польше — привезет производителю и поменяет по гарантии.

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