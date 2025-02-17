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Бойцы украинского спецназа ликвидировали два десятка оккупантов

  • 17.02.2025, 11:49
  • 1,262
Бойцы украинского спецназа ликвидировали два десятка оккупантов

Силы ССО зачистили промышленный объект в тылу врага.

Бойцы Сил специальных операций Украины провели зачистку промышленного объекта в тылу врага. Было уничтожено 23 оккупанта.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Во время проведения аэроразведки на одном из направлений, операторы дронов 3-го полка Сил специальных операций обнаружили скопление врага в одном из зданий промышленного предприятия.

Было решено отправить тактическую группу к объекту, занятому врагом. Спецназовцы провели зачистку помещения.

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