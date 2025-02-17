Минчанка самовольно установила камеру на лестничной площадке 7 17.02.2025, 11:50

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иллюстративное фото

Законно ли это.

«Соседка самовольно установила на лестничной площадке камеру видеонаблюдения, в объектив которой также попадает входная дверь в мою квартиру. Я неоднократно высказывался против, просил убрать устройство или хотя бы повернуть в сторону, но женщина на требования не реагирует. Насколько правомерны ее действия?» — спросил минчанин Михаил. Ситуацию прокомментировали в Минском городском суде, пишет агентство «Минск-Новости».

— Законодательными актами Беларуси не запрещается установка гражданами камер видеонаблюдения в подъезде, — пояснила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Татьяна Скопец. — Процедура их установки не регламентирована, однако при этом необходимо учитывать следующие нюансы. Статьей 28 Конституции гарантировано право гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь.

В статье 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» закреплено, что сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации о частной жизни физического лица осуществляются с его согласия.

Следовательно, если камера видеонаблюдения установлена таким образом, что съемке подвергается частная жизнь соседа и, по его мнению, нарушается право на невмешательство в нее, то необходимо получить его согласие на установку аппаратуры. Если же личная жизнь соседей не затрагивается, а установка камеры направлена на защиту частной собственности, то согласия не требуется.

В случае если при установке камер видеонаблюдения требовалось согласие и оно не было получено, гражданин может обратиться за защитой нарушенного права в суд с соответствующим заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

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