В США объяснили, как будут вести переговоры с Украиной и РФ 1 17.02.2025, 12:02

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Первые переговоры с РФ пройдут в Саудовской Аравии.

США намерены сначала провести двусторонние переговоры со страной-агрессором Россией и Украиной по очереди, а уже после этого организовать совместные. Об этом 15 февраля сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии, но заявили, что США намерены провести двухстороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а затем провести совместные переговоры.

«Все это говорит о том, что мы работаем с обеими [странами] с одинаковым весом», – сказал один из чиновников. Он подчеркнул, что США работают над тем, чтобы «положить конец убийствам и двигаться к прочному миру».

На первые переговоры с РФ, которые пройдут в Саудовской Аравии, направляются госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф, сказали источники.

Отмечается, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг на конференции по безопасности в Мюнхене выступил в защиту перспективы взаимодействия с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным в целях достижения мира между Россией и Украиной, подчеркнув, что необходимо «разговаривать с противниками».

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