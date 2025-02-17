В смартфонах популярного бренда нашли новую секретную функцию 17.02.2025, 12:03

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О ней в компании никогда не рассказывали.

Пользователи Xiaomi, обновившиеся до оболочки HyperOS 2.0, обнаружили скрытую функцию Update Battery Firmware, о которой в компании никогда не рассказывали. Она предназначена для оптимизации работы аккумуляторной батареи, пишет Gizmochina.

Battery Firmware или «Прошивка аккумулятора» – это специальное ПО, управляющее работой смартфонной батареи. Оно контролирует процессы зарядки, разрядки и общего энергопотребления девайса. Обновление этой прошивки также помогает устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

Для Xiaomi это первое подобное нововведение, но само по себе оно не ново. Известно, что Samsung обновляет прошивку батарейки через One UI, а Apple улучшает алгоритмы зарядки в iOS. Однако HyperOS 2.0 делает этот процесс более доступным и понятным, предлагая отдельную опцию в настройках.

Чтобы проверить наличие этой функции на вашем телефоне, откройте раздел «Батарея» в настройках и найдите пункт «Дополнительные функции». Выберите опцию «Обновление ПО».

Как сообщает XiaomiTime, пока нововведение появилось не у всех пользователей даже с установленной HyperOS 2. Судя по всему, развертывание обновления происходит постепенно – если вы его еще не получили, то следует подождать.

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