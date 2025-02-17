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Семь дронов: атакована крупнейшая станция Каспийского трубопровода

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  • 17.02.2025, 12:14
  • 1,814
Семь дронов: атакована крупнейшая станция Каспийского трубопровода

Поставки ограничены.

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция«Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) на территории России - «Кропоткинская» в Кавказском районе Кубани - в понедельник атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщает консорциум.

«В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», - говорится в сообщении

Удар был нанесен семью БПЛА, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

«Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором», - отмечает консорциум.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию.

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