«У вас там кран не закрывается» 3 17.02.2025, 12:18

Белорус поделился жировкой за февраль, «потяжелевшей» на 37% за месяц.

На днях белорусам начали рассылать квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь. Как и анонсировали власти, суммы в жировках, по сравнению с предыдущим месяцем, заметно подросли из-за планового повышения тарифов на некоторые услуги. Некоторые белорусы уже спели поделиться конкретными суммами в соцсетях, а под видео разгорелись горячие дискуссии по поводу того, насколько адекватны суммы, указанные в квитанциях, пишет «Телеграф».

Так, в TikTok появился ролик, автор которого поделился своей квитанцией за однокомнатную квартиру площадью чуть больше 26 квадратных метров. За декабрь, по словам мужчины, за ЖКУ в этой квартире он заплатил чуть меньше 70 рублей, а в квитанции за январь сумма составила уже 96 рублей.

То есть стоимость услуг ЖКХ за месяц выросла на 26 рублей или на 37%.

Всего за два дня видео собрало на платформе больше полумиллиона просмотров и тысячи комментариев, авторы которых, как водится, разделились на два лагеря. Кто-то расценил подорожание как приемлемое, а кто-то назвал тарифы «необоснованно высокими».

Внимание большинства комментаторов привлекла статья расходов за холодную воду — 12 кубометров. Именно на воду и канализацию приходится половина суммы в жировке — 22,2 рубля за воду и 19,52 рубля за водоотведение в таком же объёме. Некоторые посчитали такой расход слишком большим.

«12 кубов воды — это 80 ванн по 150 литров. У Вас, может, табор моется?», — задалась вопросом одна зрительница.

«Трёхкомнатная — 105 рублей, Минск. Вы там, наверное, кран не закрываете или у вас сауна на кухне», — предположил другой комментатор.

Однако, автор ролика пояснил, что в квартире живёт семья с маленьким ребёнком (правда, судя по самой квитанции, прописано в ней только два человека), и учитывая норму расхода воды, установленную государством на человека (4,2 кубометра в месяц), выходит, что семья полностью вписывается в нормативы.

Поделились февральскими суммами в своих жировках и другие комментаторы (правда, им остаётся лишь верить на слово, поскольку реальных фото и видео квитанций, в отличие от автора ролика, никто из них не предоставлял).

«У нас двушка 56 кв. м. — 73 рубля вышло. Стирка почти каждый день, моемся тоже каждый день. Два человека: взрослый и ребёнок», — рассказала одна из зрительниц.

«У нас 60 кв. м, три комнаты, зарегистрированы трое, за январь 103 рубля, откуда у вас такие цены?» — поинтересовалась другая.

«Мы за трешку, в которой трое прописано и живут (каждый день посудомойка, стиралка, сушилка работают) отдали 137 рублей, и я считаю, это нормально. Мы не экономим воду, отопление», — написал ещё один комментатор.

У некоторых комментаторов, если верить их словам, суммы за декабрь и январь остались фактически на одном уровне, а у кого-то вышло даже меньше.

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