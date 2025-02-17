«У вас там кран не закрывается»3
- 17.02.2025, 12:18
Белорус поделился жировкой за февраль, «потяжелевшей» на 37% за месяц.
На днях белорусам начали рассылать квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь. Как и анонсировали власти, суммы в жировках, по сравнению с предыдущим месяцем, заметно подросли из-за планового повышения тарифов на некоторые услуги. Некоторые белорусы уже спели поделиться конкретными суммами в соцсетях, а под видео разгорелись горячие дискуссии по поводу того, насколько адекватны суммы, указанные в квитанциях, пишет «Телеграф».
Так, в TikTok появился ролик, автор которого поделился своей квитанцией за однокомнатную квартиру площадью чуть больше 26 квадратных метров. За декабрь, по словам мужчины, за ЖКУ в этой квартире он заплатил чуть меньше 70 рублей, а в квитанции за январь сумма составила уже 96 рублей.
То есть стоимость услуг ЖКХ за месяц выросла на 26 рублей или на 37%.
@likhoglyad_dzmitry #жировка ♬ оригинальный звук - likhoglyad_dzmitry
Всего за два дня видео собрало на платформе больше полумиллиона просмотров и тысячи комментариев, авторы которых, как водится, разделились на два лагеря. Кто-то расценил подорожание как приемлемое, а кто-то назвал тарифы «необоснованно высокими».
Внимание большинства комментаторов привлекла статья расходов за холодную воду — 12 кубометров. Именно на воду и канализацию приходится половина суммы в жировке — 22,2 рубля за воду и 19,52 рубля за водоотведение в таком же объёме. Некоторые посчитали такой расход слишком большим.
«12 кубов воды — это 80 ванн по 150 литров. У Вас, может, табор моется?», — задалась вопросом одна зрительница.
«Трёхкомнатная — 105 рублей, Минск. Вы там, наверное, кран не закрываете или у вас сауна на кухне», — предположил другой комментатор.
Однако, автор ролика пояснил, что в квартире живёт семья с маленьким ребёнком (правда, судя по самой квитанции, прописано в ней только два человека), и учитывая норму расхода воды, установленную государством на человека (4,2 кубометра в месяц), выходит, что семья полностью вписывается в нормативы.
Поделились февральскими суммами в своих жировках и другие комментаторы (правда, им остаётся лишь верить на слово, поскольку реальных фото и видео квитанций, в отличие от автора ролика, никто из них не предоставлял).
«У нас двушка 56 кв. м. — 73 рубля вышло. Стирка почти каждый день, моемся тоже каждый день. Два человека: взрослый и ребёнок», — рассказала одна из зрительниц.
«У нас 60 кв. м, три комнаты, зарегистрированы трое, за январь 103 рубля, откуда у вас такие цены?» — поинтересовалась другая.
«Мы за трешку, в которой трое прописано и живут (каждый день посудомойка, стиралка, сушилка работают) отдали 137 рублей, и я считаю, это нормально. Мы не экономим воду, отопление», — написал ещё один комментатор.
У некоторых комментаторов, если верить их словам, суммы за декабрь и январь остались фактически на одном уровне, а у кого-то вышло даже меньше.