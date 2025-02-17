Европейские северо-западные фронты принесут в Беларусь зимнюю погоду 17.02.2025, 12:30

В большинстве районов пройдет снег.

На этой неделе в большинстве районов Беларуси сохранится морозная погода. Северный ветер добавит ощущение зимы. При этом в последней декаде февраля активизируются атмосферные фронты, которые принесут снег. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели зимнюю погоду принесут европейские северо-западные фронты. Сохранится мороз, в большинстве районов пройдет небольшой кратковременный снег.

Температура воздуха будет в понедельник ночью от минус 9 до минус 15 °C, во вторник — на 2−3 °С теплее. Днем в понедельник ожидается от минус 2 до минус 7 °C. Во вторник — от минус 1 до минус 6 °C.

Ближе к середине недели на погоду будет влиять область высокого атмосферного давления. В основном ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой кратковременный снег. В среду ночью прогнозируется от минус 3 до минус 8 °C, днем от 0 до минус 5 °C.

В четверг днем ожидается от минус 2 до минус 7 °C, в пятницу — от 3 до 8 °C мороза.

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