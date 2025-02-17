Глава Мюнхенской конференции не сдержал слез во время заключительной речи 17.02.2025, 12:29

Кристоф Хойсген

Кристоф Хойсген призвал Европу разработать собственный план безопасности для Украины.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время заключительной речи поблагодарил европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского за то, что они высказались относительно общих ценностей Европы, а также не сдержал слез, пишет New Voice.

Кристоф Хойсген отметил, что эта конференция началась как трансатлантическая, а после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса «мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей».

«Я очень благодарен всем тем европейским политикам, которые высказались и подтвердили ценности и принципы, которые они защищают. Никто не сделал это лучше президента [Украины] Зеленского. И здесь мне становится трудно продолжать… «, — сказал Хойсген и, прервав выступление, спустился в зал под овации.

В эфире телеканала ZDF глава Мюнхенской конференции заявил, что в каком-то смысле это мероприятие «было европейским ужасом».

«Но в то же время это была и очень проясняющая конференция», — заявил он.

По словам Хойсгена, выступление Вэнса показало, что при президентстве Дональда Трампа Штаты «живут на другой планете». Он также высказал предположение, что президента США боятся его соратники.

«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента», — сказал Хойсген.

Хойсген призвал Европу к единству и подчеркнул, что страны Европы должны не только участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины, но и разработать собственный план безопасности для Украины.

Кристоф Хойсген завершил свой срок на посту председателя Мюнхенской конференции по безопасности, который начался в 2022 году.

С февраля 2025 года председателем Мюнхенской конференции по безопасности станет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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