Швеция рассматривает отправку войск в Украину

Швеция рассматривает отправку войск в Украину1
- 17.02.2025, 12:41
- 1,690
Для поддержания мира.
Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе - возможность отправки миротворцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Швеции Марию Мальмер.
«Сначала мы должны договориться о справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом (...). Когда мы установим этот мир, нужно будет его поддерживать, и для этих целей наше правительство не исключает никаких вариантов», - ответила она на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.