Швеция рассматривает отправку войск в Украину 1 17.02.2025, 12:41

1,690

Для поддержания мира.

Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе - возможность отправки миротворцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Швеции Марию Мальмер.

«Сначала мы должны договориться о справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом (...). Когда мы установим этот мир, нужно будет его поддерживать, и для этих целей наше правительство не исключает никаких вариантов», - ответила она на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com