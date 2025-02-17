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Швеция рассматривает отправку войск в Украину

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  • 17.02.2025, 12:41
  • 1,690
Швеция рассматривает отправку войск в Украину

Для поддержания мира.

Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе - возможность отправки миротворцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Швеции Марию Мальмер.

«Сначала мы должны договориться о справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом (...). Когда мы установим этот мир, нужно будет его поддерживать, и для этих целей наше правительство не исключает никаких вариантов», - ответила она на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.

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