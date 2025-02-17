За Лукашенко сейчас наблюдать особенно интересно

За Лукашенко сейчас наблюдать особенно интересно16
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 17.02.2025, 12:43
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Диктатор попался на свой же прием.
Для Лукашенко процесс, который приведет даже к перемирию в Украине, смерти подобен. Это грозит обвалить экономику, заточенную на войну, и развяжет руки Кремлю для более активных действий на белорусской плацдарме.
Соответственно, нужно решать несколько противоречащих друг другу задач.
Получить финансовую поддержку в Кремле. Для этого нужно спешить с «инаугурацией» и прочими ритуальными танцами вроде ставшего бесполезным и даже лишним «ВНС».
Одновременно нужно успеть хоть что-то выторговать на Западе. Для чего нужно выпускать политических заключенных по ускоренному графику, иначе этот «товар» окончательно превратится в обузу и проблему. Торговать придется быстро и со всеми: ЕС и отдельными соседями, а также США. Но чтобы изменить ситуацию качественно, нужно нечто большее, чем просто выход политических.
Лукашенко сам себя загнал в ситуацию, когда он стал европейской «Хезболлой» — роccийским прокси, которое из себя отдельно мало что представляет. Резкие телодвижения, чтобы обеспечить себе поле для маневра (например, обязательство не допустить роccийских войск на территории Беларуси) не очень реализуемы, а их обсуждение может лишить финансовой поддержки из Кремля.
И ставки высоки, и время ускорилось.
Telegram-канал «Ник и Майк»