Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах с РФ

Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах с РФ13
- 17.02.2025, 12:48
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Формат участия не уточняется.
Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах с Россией. Об этом он сказал в эфире Fox News 16 февраля.
Отвечая на вопрос, будет ли украинский лидер вовлечен в переговорный процесс, он ответил утвердительно. В то же время президент США не уточнил формат участия Зеленского в переговорах.
По словам Трампа, американская делегация отправится в Саудовскую Аравию для встречи с российскими представителями, чтобы обсудить возможные пути достижения мира между РФ и Украиной.
На вопрос о том, верит ли в возможность войны между Россией и НАТО, он сказал, что «нисколько не согласен». Он считает, что Путин якобы стремится к прекращению боевых действий в Украине, и к этому же стремится Зеленский.