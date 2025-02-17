Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах с РФ 13 17.02.2025, 12:48

4,676

Владимир Зеленский

Формат участия не уточняется.

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах с Россией. Об этом он сказал в эфире Fox News 16 февраля.

Отвечая на вопрос, будет ли украинский лидер вовлечен в переговорный процесс, он ответил утвердительно. В то же время президент США не уточнил формат участия Зеленского в переговорах.

По словам Трампа, американская делегация отправится в Саудовскую Аравию для встречи с российскими представителями, чтобы обсудить возможные пути достижения мира между РФ и Украиной.

На вопрос о том, верит ли в возможность войны между Россией и НАТО, он сказал, что «нисколько не согласен». Он считает, что Путин якобы стремится к прекращению боевых действий в Украине, и к этому же стремится Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com