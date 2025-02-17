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Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах с РФ

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  • 17.02.2025, 12:48
  • 4,676
Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах с РФ
Владимир Зеленский

Формат участия не уточняется.

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах с Россией. Об этом он сказал в эфире Fox News 16 февраля.

Отвечая на вопрос, будет ли украинский лидер вовлечен в переговорный процесс, он ответил утвердительно. В то же время президент США не уточнил формат участия Зеленского в переговорах.

По словам Трампа, американская делегация отправится в Саудовскую Аравию для встречи с российскими представителями, чтобы обсудить возможные пути достижения мира между РФ и Украиной.

На вопрос о том, верит ли в возможность войны между Россией и НАТО, он сказал, что «нисколько не согласен». Он считает, что Путин якобы стремится к прекращению боевых действий в Украине, и к этому же стремится Зеленский.

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