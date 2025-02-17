Грузовик уронил бетонные плиты на проезжую часть в Минске

Грузовик уронил бетонные плиты на проезжую часть в Минске2
- 17.02.2025, 12:58
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Произошло ДТП.
В Минске бетонные плиты, упав на проезжую часть, привели к ДТП, сообщает столичная ГАИ.
Утром 17 февраля 31-летний водитель грузового автомобиля «MAN» с прицепом следовал по съезду с МКАД на Логойский тракт. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль вошел в неуправляемый занос. При этом с прицепа упал груз — бетонные плиты.
Через какое-то время в полосе, на которую упали плиты, произошло столкновение автомобилей Lada и Peugeot, а также автомобилей Renault и BMW. Сообщается, что пострадавших при авариях нет, а сами машины получили механические повреждения.