закрыть
17 февраля 2025, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грузовик уронил бетонные плиты на проезжую часть в Минске

2
  • 17.02.2025, 12:58
  • 4,094
Грузовик уронил бетонные плиты на проезжую часть в Минске

Произошло ДТП.

В Минске бетонные плиты, упав на проезжую часть, привели к ДТП, сообщает столичная ГАИ.

Утром 17 февраля 31-летний водитель грузового автомобиля «MAN» с прицепом следовал по съезду с МКАД на Логойский тракт. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль вошел в неуправляемый занос. При этом с прицепа упал груз — бетонные плиты.

Через какое-то время в полосе, на которую упали плиты, произошло столкновение автомобилей Lada и Peugeot, а также автомобилей Renault и BMW. Сообщается, что пострадавших при авариях нет, а сами машины получили механические повреждения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников