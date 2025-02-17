В Воронеже сгорели две российские системы РЭБ «Житель» 3 17.02.2025, 12:59

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иллюстративное фото

Их планировали отправить на войну в Украину.

Во время пожара на российском заводе «Протек» в Воронеже, который произошел в ночь на 28 января, сгорели два комплекса РЭБ Р-330Ж, которые оккупанты планировали отправить на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 17 февраля.

РЭБ «Житель» — это дорогостоящие автоматизированные российские комплексы, которые изготавливаются на заводе Протек.

«Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в Воронеже сожрал обоих жителей», — говорится в сообщении.

В ГУР назвали уничтожение двух систем «Житель» серьезной потерей для страны-агрессора. Но разведка не указывает причину пожара на российском заводе «Протек».

Воронеж в РФ систематически атакуют дроны. 10 января и 13 февраля сообщалось о взрывах и повреждениях в городе.

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