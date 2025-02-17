На Кубани дроны атаковали один из ключевых российских НПЗ 1 17.02.2025, 13:12

1,612

иллюстративное фото

Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

В ночь на 17 февраля роем дронов был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае — один из ключевых предприятий такого рода в южной части страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов», — написал он.

Как уточнил Коваленко, значение Ильского НПЗ для армии РФ заключается в том, что он обеспечивает топливом военную технику, особенно в южном регионе и на временно оккупированных россиянами территориях Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com