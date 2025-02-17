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На Кубани дроны атаковали один из ключевых российских НПЗ

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  • 17.02.2025, 13:12
  • 1,612
На Кубани дроны атаковали один из ключевых российских НПЗ
иллюстративное фото

Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

В ночь на 17 февраля роем дронов был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае — один из ключевых предприятий такого рода в южной части страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов», — написал он.

Как уточнил Коваленко, значение Ильского НПЗ для армии РФ заключается в том, что он обеспечивает топливом военную технику, особенно в южном регионе и на временно оккупированных россиянами территориях Украины.

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