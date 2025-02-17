СМИ: США захотели отправить в Украину миротворцев из Китая и Бразилии

СМИ: США захотели отправить в Украину миротворцев из Китая и Бразилии12
- 17.02.2025, 13:26
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Предполагается, что эти силы будут размещены вдоль линии прекращения огня.
Американские чиновники предложили в случае прекращения огня в Украине отправить в страну миротворцев в том числе из неевропейских стран, сообщает The Economis. По информации журнала, речь идет в первую очередь о военном контингенте из Бразилии или Китая.
[Вице-президент США Джей Ди] Вэнс заявил, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании, — отметили журналисты издания.
Предполагается, что эти силы будут размещены вдоль линии прекращения огня для создания буферной зоны.
Также ожидается, что среди тех стран, которые могут отправить своих миротворцев в Украину, окажутся Великобритания, Франция, Германия и Польша. Кроме того, в январе украинский президент Владимир Зеленский настаивал на размещении в стране американских войск как возможный гарант безопасности для Киева.