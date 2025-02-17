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В Гомеле загорелся бизнес-центр «Пушкин-Плаза»

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  • 17.02.2025, 13:27
  • 1,316
В Гомеле загорелся бизнес-центр «Пушкин-Плаза»

Эвакуация не проводилась.

Спасатели ликвидировали возгорание в здании гомельского бизнес-центра, сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествие случилось вечером 16 февраля: спасателям сообщили о пожаре в бизнес-центре «Пушкин-Плаза». Когда работники МЧС прибыли на место, наблюдалось открытое горение в вентиляционном коробе снаружи здания.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась из-за отсутствия задымления.

Рассматриваемая причина пожара — нарушение технологического регламента по очистке обслуживания вентиляционного канала.

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