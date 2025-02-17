В Гомеле загорелся бизнес-центр «Пушкин-Плаза»3
- 17.02.2025, 13:27
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Эвакуация не проводилась.
Спасатели ликвидировали возгорание в здании гомельского бизнес-центра, сообщили в пресс-службе МЧС.
Происшествие случилось вечером 16 февраля: спасателям сообщили о пожаре в бизнес-центре «Пушкин-Плаза». Когда работники МЧС прибыли на место, наблюдалось открытое горение в вентиляционном коробе снаружи здания.
Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась из-за отсутствия задымления.
Рассматриваемая причина пожара — нарушение технологического регламента по очистке обслуживания вентиляционного канала.