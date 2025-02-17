Чехия не будет отменять ограничения на выдачу виз белорусам

Чехия не будет отменять ограничения на выдачу виз белорусам8
- 17.02.2025, 13:39
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Год назад был введен бессрочный запрет на выдачу виз и новых видов на жительство.
Правительство Чехии не будет отменять свое решение, которым ограничило выдачу виз гражданам Беларуси. Как сообщает «Еврорадио», об этом в соцсетях пишет активист белорусской диаспоры Андрей Каллаур.
Как сообщалось ранее, год назад правительство Чехии ввело бессрочный запрет на выдачу виз и новых видов на жительство гражданам Беларуси и России. Белорусские сообщества и представительства национального меньшинства направили обращение, чтобы приостановить или отменить эти ограничения.
Наконец пришел официальный ответ от кабинета премьер-министра Чехии.
«В письме говорится, что наши аргументы понятны и оценены, но правительство не будет пересматривать свое решение в ближайшем будущем. Каковы причины? То, что Беларусь — союзник России, что режим имеет «потенциал и возможную волю» («kapacita a případná vlele») действовать враждебно по отношению к Чехии, что ситуация с правами человека в Беларуси не изменилась», — пересказывает содержание ответа Андрей Каллаур.
Активист говорит, что некоторые группы белорусов готовятся обжаловать это решение через суд.