Чехия не будет отменять ограничения на выдачу виз белорусам 8 17.02.2025, 13:39

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Год назад был введен бессрочный запрет на выдачу виз и новых видов на жительство.

Правительство Чехии не будет отменять свое решение, которым ограничило выдачу виз гражданам Беларуси. Как сообщает «Еврорадио», об этом в соцсетях пишет активист белорусской диаспоры Андрей Каллаур.

Как сообщалось ранее, год назад правительство Чехии ввело бессрочный запрет на выдачу виз и новых видов на жительство гражданам Беларуси и России. Белорусские сообщества и представительства национального меньшинства направили обращение, чтобы приостановить или отменить эти ограничения.

Наконец пришел официальный ответ от кабинета премьер-министра Чехии.

«В письме говорится, что наши аргументы понятны и оценены, но правительство не будет пересматривать свое решение в ближайшем будущем. Каковы причины? То, что Беларусь — союзник России, что режим имеет «потенциал и возможную волю» («kapacita a případná vlele») действовать враждебно по отношению к Чехии, что ситуация с правами человека в Беларуси не изменилась», — пересказывает содержание ответа Андрей Каллаур.

Активист говорит, что некоторые группы белорусов готовятся обжаловать это решение через суд.

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