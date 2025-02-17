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Стало известно, кто отправился на переговоры с США от России

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  • 17.02.2025, 13:37
  • 4,534
Стало известно, кто отправился на переговоры с США от России
Сергей Лавров

Переговоры пройдут в Саудовской Аравии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и главный советник российского диктатора Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков вылетают в Эр-Риярд, столицу Саудовской Аравии.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Песков сказал, что Лавров и Ушаков отправляются в Саудовскую Аравию по поручению Путина.

Он также подтвердил, что российские чиновники проведут переговоры с представителями США во вторник, 18 февраля.

По его словам, делегации США и России обсудят войну в Украине, организацию встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, а также «восстановление всего комплекса российско-американских отношений».

Представитель Кремля добавил, что Саудовская Аравия была выбрана для контактов США и РФ, поскольку она «устраивает обе стороны».

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