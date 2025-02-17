Почему Зеленский отказал Трампу? 3 Сергей Фурса

17.02.2025, 13:51

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Сергей Фурса

У Украины нет долга перед США.

Интересна ли для Украины сделка с США, которая должна способствовать приходу американских инвесторов в Украину? Конечно, да. Почему же мы отказали?

Украина очень прозрачная страна. Все, что попадает в Украину, больше не является тайной. Когда-то на второй день выложили предательский контракт Тимошенко-Путин по газу. Сейчас на второй день появляется драфт договоренности, которую министр финансов США привез Зеленскому относительно украинских редкоземельных ископаемых.

Интересна ли для Украины сделка с США, которая должна способствовать приходу американских инвесторов в Украину? Конечно, да. Во-первых, это инвестиции. Если вдруг американские инвесторы придут. Это деньги в бюджет. Это создание рабочих мест. Это уменьшение роли олигархов в украинской экономике. Ну, по крайней мере, украинских олигархов. Это гораздо большие лоббистские мощности Украины в случае потенциальных будущих обострений у России имперских комплексов. То есть в теории для нас это очень интересно.

Почему же Украина в лице Зеленского отказала американцам?

Потому что это было очень странное соглашение. США предлагают Украине создать Фонд, куда будут направляться доходы от ренты, которую сейчас получит государство, и который будет иметь право первой ночи в случае разработки любых новых полезных ископаемых. И этот Фонд будет заниматься реконструкцией Украины. Но США при этом никому ничего не должны, ничего не дают. То есть нет соглашения, что мы вместе с вами создаем Фонд и добываем что-то, оплачивая при этом американскую поддержку. Нет. Идея в том, что США уже помогли Украине, а теперь Украина отдает долг. Но у нас нет долгов перед США. Так же Украина могла бы сказать, что США должны нам триллионы долларов за отказ от ядерного оружия и теперь будет вечно рассчитываться.

При администрации Байдена Украина получила, действительно получила, значительную поддержку от США. В критический момент. Это был залог выживания. Эта помощь не такая масштабная, как европейская, что может быть новостью для Трампа, но она была критически важна. Но это была помощь в виде грантов. США сами приняли решение о грантах. И у Украины нет долга перед США.

Таким образом, любой создаваемый Фонд не может обсуждать уже оказанную помощь. Эта тема закрыта. Предметом этого Фонда могут быть только будущие операции. И о них можно говорить. И надо. Потому что опять же для Украины это выгодная ситуация. Интересная. Это мы предложили США такую идею. Просто в офисе Трампа ее очень творчески переосмыслили. Но, говоря языком самого Трампа и его коллег с улиц Нью-Йорка: «Нельзя требовать оплатить услугу, которая уже оказана». Не просто так же этот договор предлагали заключить под юрисдикцией Нью-йоркского суда. Тем более, что, судя по речам Вэнса в Мюнхене, США перестают быть другом, союзником и партнером, а переходят в роль контрагента. Где «ничего личного, только бизнес».

И, конечно, что в этом договоре нет ничего об американских войсках для охраны украинских недр.

Еще один момент. Большая заинтересованность США довольно странная. Потому что особого интереса со стороны их компаний к украинским недрам никогда не было. И этот фонд, чисто теоретически, может быть инструментом контроля украинских недр, которые и не будут добываться, но и не попадут к американским конкурентам. Если такой контроль ничего не стоит, то велик соблазн его иметь. И мы видим из последних выступлений американских чиновников, что этими конкурентами могут быть и европейцы. И если США не планируют инвестировать в поддержку Украины, то для них это может быть интересная бесплатная опция.

Если же они действительно планируют добывать что-то в Украине, и действительно рассчитывают на прибыль, то тогда могут сами себе объяснять, почему поддерживают Украину. Условно, это может быть в форме ленд-лиза. Вы нам оружие, а оплата будет идти из нашего общего фонда. Если это так, то есть доверие, что этот Фонд действительно планирует зарабатывать деньги. И если люди Трампа вернутся и продолжат разговор, то мы поймем, что у них действительно есть интерес. Если же нет, то это классический вариант «Не прокатило».

Сергей Фурса, New Voice

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