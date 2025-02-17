Лукашенко начал угрожать бизнесменам 6 17.02.2025, 13:54

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Диктатор снова заволновался из-за «вывода денег за границу».

Лукашенко начал угрожать представителям частного бизнеса. На сегодняшней встрече он предостерег тех, кто «выводит деньги за границу».

«У нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся (не только руководители), так, по-народному говоря, зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу. Если хотите что-то купить за границей, ради бога, давайте выработаем систему, чтобы к вам никто не цеплялся. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?» — сказал он.

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