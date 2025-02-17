Это не был случайный успех Юрий Бутусов

17.02.2025, 13:59

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Юрий Бутусов

Как освобождали село Песчаное под Покровском.

Село Песчаное, расположенное в 5 км к югу от Покровска, освобождено от врага в результате боев 2−6 февраля, в ходе боев уничтожено более 80 российских оккупантов из состава 74-й мотострелковой бригады ВС РФ. У нас также есть потери, но они во много раз меньше, чем у россиян.

Первыми в село ворвались воины 425-го штурмового полка Скала. После того, как бойцы 425-го ОШП уничтожили и захватили основные опорные пункты врага, для поддержки в село зашли воины 210-го батальона 120-й бригады ТРО и 32-й механизированной бригады, которые добили врага и закрепили успех.

В окрестностях села все еще продолжают зачищать отдельные группы противника, который пытается восстановить положение.

425-й штурмовой полк — резерв главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, контратака проведена по его приказу. Общее руководство — командир ОТГ Донецк Александр Тарнавский, командир ТГр Покровск Александр Бакулин.

Но сейчас нужно с холодной головой, без лишней эйфории отметить всех достойных участников операции, отметить факторы, которые обеспечили успех, и проблемы, которые существуют на этом участке обороны.

Село Песчаное 425-й штурмовой полк за последние два месяца освободил не в первый, а… в четвертый раз! Раньше туда заходили отдельные российские штурмовые группы, Скала заходила и их зачищала, потом в село ставили в оборону другое подразделение, и из-за очевидных проблем в организации и управлении эти подразделения отходили, усилить их не могли, и враг снова занимал село. Одну из посадок возле Песчаного бойцы 425-го ОШП зачищали 14 (четырнадцать) раз.

Штурм Песчаного в четвертый раз был сложной операцией, поскольку россияне развернули там оборону значительными силами, закрепились и оказали сильное сопротивление.

Ключевым фактором операции стало не количество, а качество организации, подготовка и воля украинских пехотинцев, штаба 425-го ОШП. А также значительные изменения накануне проведения операции по планированию, управлению и взаимодействию БПЛА, сделанные на уровне ОТГ и ТГР.

Во-первых, командир 425-го ОШП Юрий Гаркавый получил разумную поддержку и определенную свободу в планировании от командиров ОТГ и ТГР, что позволило качественно подготовить штурмовые группы из числа обычных мобилизованных бойцов и быстро выполнить план атаки.

Во-вторых, командир ОТГ Тарнавский привлек экспертов для улучшения организации и применения БПЛА, и создал центр объединенной огневой поддержки, на который назначил командира 55-й артиллерийской бригады Сергея Жука. А на управление БПЛА был назначен один из командиров ОЗСПН Нацгвардии Лазар К. Бондаренко, то есть командование предоставило полномочия по применению основных средств поражения реально компетентным и мотивированным офицерам.

В-третьих, решением Сырского для поддержки войск на Песчаном были сосредоточены качественные и мотивированные подразделения БПЛА с компетентными командирами и операторами из состава:

414-я бригада Птахи Мадяра ВСУ, отряд Бродяги 411-й полк «Яструби» ВСУ; 412-й полк Немезис ВСУ; ЦСО А СБУ; подразделение Чарли 190 НЦ ВСУ; 425-й штурмовой полк Скала; 32-я механизированная бригада; спецподразделение ГУР МО; 55-я артиллерийская бригада; ОЗСПН Нацгвардии Лазар.

Качественные изменения в планировании и применении БПЛА враг ощутил на себе, и это очень важный опыт, который необходимо масштабировать и на других участках. Это не был случайный успех на характере, это была системная и слаженная работа, которую стоит отметить.

На Песчаном был выстроен эшелонированный фронт дронов, управляемая система, и это позволило эффективно выполнить задачу, несмотря на высокую активность и массированные удары российских дронов и артиллерии. И все это сделано в короткие сроки, все это сделано на энтузиазме и мотивации командиров подразделений БПЛА, которые нашли общий язык, взаимодействие и всеми силами, без сна и отдыха поддерживали нашу героическую пехоту. И хорошо подготовленная и обеспеченная пехота смогла блестяще выполнить самую тяжелую работу.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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