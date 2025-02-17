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Россия выступила против участия Европы в переговорах по Украине

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  • 17.02.2025, 14:21
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Россия выступила против участия Европы в переговорах по Украине
Сергей Лавров

Отказ озвучил Лавров.

Россия выступила против участия Европы в переговорах по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается желания (европейских стран - прим.) участвовать в переговорном процессе по Украине, вы знаете, их желание уже было неоднократно удовлетворено», — сказал он журналистам в понедельник в Москве, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС в переговорах по украинскому урегулированию.

Он также обратил внимание на недавние высказывания президента Финляндии Александра Стубба о том, что нужно достичь перемирия на Украине, чтобы укрепить ее в военном отношении.

«То есть философия-то у европейцев никуда не делась. Поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом», — подчеркнул министр.

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