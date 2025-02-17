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Одиозная румынская сенатор попала в новый скандал

  • 17.02.2025, 14:25
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Одиозная румынская сенатор попала в новый скандал
Диана Шошоаке

На сторонницу Путина пожаловались в прокуратуру.

На одиозного ультраправого политика Диану Шошоаке пожаловались в прокуратуру Румынии из-за ее одобрительных слов о диктаторе Чаушеску в выступлении в Европарламенте.

Об этом сообщает Digi24.

Институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти о румынах в изгнании объявил, что направил в прокурутуру жалобу на Шошоаке относительно совершения преступления «публичного продвижения культа лиц, виновных в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений».

Поводом стало выступление Шошоаке в Европарламенте 11 февраля, где она похвалила диктатора Чаушеску.

«Вы дискредитируете Трампа, дискредитируете Путина, вы ведете войну со всеми. Вы хотите стратегии? У меня есть для вас совет. Посмотрите на политику Николае Чаушеску. Никто никогда не сравнился с ним. Да, он диктатор, но у него была лучшая внешняя политика. Ему удалось посадить за один стол Израиль и Палестину и принести мир в регион...», – заявила тогда Шошоаке.

Институт видит в ее высказывании прославление личности Чаушеску и нарушение закона.

В представлении вспомнили и более давние одобрительные высказывания Шошоаке о румынском диктаторе, в частности в ноябре 2024 года.

«Недавняя речь евродепутата Дианы Шошоаке на пленарном заседании Европарламента, где она похвалила диктатора Чаушеску, является оскорблением памяти пострадавших от коммунистического режима и наступлением на демократические ценности, которые сейчас разделяют Румыния и Европа. Неприемлемо, чтобы через 35 лет после революции 1989 года символ репрессивного прошлого в популистской демагогической риторике превращали в модель для подражания», – заявил исполнительный директор Института Даниэл Шандру.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала «Верим в Бога» и держала икону, а за день до того обещала привести в Европарламент священника, чтобы «прогнать оттуда дьяволов».

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