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На Чернобыльской АЭС тушат три очага тления

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  • 17.02.2025, 15:06
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На Чернобыльской АЭС тушат три очага тления

Пожар после попадания дрона до сих пор продолжается.

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российского удара дронами 14 февраля. Спасатели тушат три очага тления на саркофаге, сообщает МВД Украины в понедельник, 17 февраля.

Сейчас три группы верхолазов ГСЧС частично раскрывают конструкции укрытия и тушат тление утеплителя кровли. Дроны с тепловизором постоянно мониторят ситуацию и состояние воздуха над ЧАЭС.

Сейчас радиация возле станции не превышает допустимых значений. В МВД назвали ситуацию полностью контролируемой.

Ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, начался пожар.

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