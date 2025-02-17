На Чернобыльской АЭС тушат три очага тления

На Чернобыльской АЭС тушат три очага тления3
- 17.02.2025, 15:06
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Пожар после попадания дрона до сих пор продолжается.
На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российского удара дронами 14 февраля. Спасатели тушат три очага тления на саркофаге, сообщает МВД Украины в понедельник, 17 февраля.
Сейчас три группы верхолазов ГСЧС частично раскрывают конструкции укрытия и тушат тление утеплителя кровли. Дроны с тепловизором постоянно мониторят ситуацию и состояние воздуха над ЧАЭС.
Сейчас радиация возле станции не превышает допустимых значений. В МВД назвали ситуацию полностью контролируемой.
Ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, начался пожар.