На Чернобыльской АЭС тушат три очага тления 3 17.02.2025, 15:06

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Пожар после попадания дрона до сих пор продолжается.

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российского удара дронами 14 февраля. Спасатели тушат три очага тления на саркофаге, сообщает МВД Украины в понедельник, 17 февраля.

Сейчас три группы верхолазов ГСЧС частично раскрывают конструкции укрытия и тушат тление утеплителя кровли. Дроны с тепловизором постоянно мониторят ситуацию и состояние воздуха над ЧАЭС.

Сейчас радиация возле станции не превышает допустимых значений. В МВД назвали ситуацию полностью контролируемой.

Ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, начался пожар.

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