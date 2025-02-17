«В шоке от людей, живущих на 1000 рублей» 18 17.02.2025, 15:08

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Белорусы поделились, сколько они за день тратят только на продукты.

Пользовательница под ником Stenokardia рассказала в TikTok, что ежедневно тратит на продукты около 80 рублей и при этом не понимает, как кто-то может жить на 1000 рублей в месяц. В комментариях многие беларусы начали с ней спорить и делиться, сколько у них уходит на эту статью расходов, пишет CityDog.io.

Белоруска показала в своем видео, что в магазине «Санта» за 81,62 рубля смогла купить «только на один день покушать». В ее продуктовую корзину вошли морковь, лук, рукола, багет, томаты черри, один огурец, бананы, майонез, консервированная кукуруза, две банки печени трески, макароны, пирожные, молоко, картошка и куриные бедра.

В комментариях под видео большинство белорусов начали возмущаться из-за высоких цен в магазинах, а некоторые поделились, сколько они тратят в день на продукты.

«Вот и у нас всегда поход в магазин — это 80−100 рублей, и ходим через день туда. Может, это цены такие, а может, мы много едим», — Екатерина.

«Каждый день ходим в магазин. Семья из 3 человек. И каждый раз отдаем по 50−80 рублей. Это на один день покушать и на работу взять», — gg584054.

«У меня минимум 60 рублей в день, если дома есть мясо, крупы. А так от 90 рублей и выше трачу в день», — marlev666.

«Каждый поход в магазин — 70−100 рублей. Сама в шоке от людей, живущих на 1000 рублей, да и еще семьей», — Ольга.

«На 250 рублей купили в субботу, сегодня понедельник, и я понимаю, что завтра надо опять в магазин. Семья из 2 взрослых и 2 малышей», — Анастасия.

«У меня через день 35−45 рублей. И тоже, как вы говорите, на день-два — и опять иду в магазин!» — Ольга.

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