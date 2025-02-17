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Зеленский: Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии

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  • 17.02.2025, 15:15
  • 9,286
Зеленский: Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии

Киев о них ничего не знал.

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает любые договоренности по урегулированию войны, достигнутые там, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал он.

По словам Зеленского, его официальный визит в Саудовскую Аравию состоится 18 февраля, и он «не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят на уровне представителей Соединенных Штатов и России».

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