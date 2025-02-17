Экологи напомнили белорусам о штрафе за этот вид весеннего «благоустройства» 2 17.02.2025, 15:27

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Запрет начал действовать в это воскресенье.

Экологи предупредили белорусов об очередном сезонном запрете, который начал действовать в это воскресенье, 16 февраля. За его нарушение белорусам грозит немалый штраф — до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей на сегодняшний день), пишет «Телеграф».

Речь идёт о запрете на уничтожение гнёзд птиц. В Беларуси он действует с 16 февраля по 14 августа, напомнили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Если к этому времени вы не позаботились о том, чтобы убрать на своём приусадебном или дачном участке мешающие вам гнёзда, например, ворон, которые любят селиться на взрослых деревьях, воробьёв, которые и голубей, которые предпочитают селиться на чердаках, или ласточек, которые нередко гнездуются под козырьками крыш, с «благоустройством» участка или дома придётся повременить до осени.

Как пояснили экологи, сама по себе уборка птичьих гнёзд разрешается, но только после окончания периода активного гнездования, с 15 августа по 15 февраля, и при условии соблюдения следующих условий, прописанных в статье 19 закона «О животном мире»:

• если птицы своими гнездами причиняют вред компонентам природной среды,

• если гнезда птиц ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений или сооружений.

Кстати, привлечь к ответственности за уничтожение птичьих гнёзд могут не физических лиц. По статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях индивидуального предпринимателя за это могут оштрафовать на 10 — 100 базовых величин (то есть до 4200 рублей), а юридическое лицо — на 20 — 500 базовых величин (то есть до 21 тыс. рублей), о чём следует помнить организациям при благоустройстве своих территорий в весенний период.

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