Зеленский: Келлог поедет на украинский фронт 3 17.02.2025, 15:36

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Кит Келлог

Фото: EPA

Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 февраля в Киев приедет спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на видеообщение Зеленского с журналистами

«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт и пообщался с украинскими военными.

Глава украинского государства отметил, что вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, а также к командующим несколькими бригадами. Кроме того, он предположил, что представитель Трампа может провести встречи с украинскими разведчиками и представителями Министерства обороны.

Зеленский отметил, что важно донести до США реальную ситуацию в Украине и значение гарантий безопасности.

«Я думаю, что после его возвращения в США мы уже будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом Трампом», – подчеркнул он.

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