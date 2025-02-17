Зеленский: Келлог поедет на украинский фронт

Зеленский: Келлог поедет на украинский фронт3
- 17.02.2025, 15:36
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Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 февраля в Киев приедет спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на видеообщение Зеленского с журналистами
«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт и пообщался с украинскими военными.
Глава украинского государства отметил, что вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, а также к командующим несколькими бригадами. Кроме того, он предположил, что представитель Трампа может провести встречи с украинскими разведчиками и представителями Министерства обороны.
Зеленский отметил, что важно донести до США реальную ситуацию в Украине и значение гарантий безопасности.
«Я думаю, что после его возвращения в США мы уже будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом Трампом», – подчеркнул он.