«Логично, если на переговорах будут говорить о Беларуси» 2 17.02.2025, 15:42

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Наша страна — ключевая точка.

Европейские лидеры соберутся в Париже на экстренный саммит по войне в Украине. Накануне появились сообщения, что будет обсуждаться план автоматического предоставления Киеву членства в НАТО, если Россия нарушит условия прекращения огня.

Подходит ли Украине такой вариант? Об этом сайт Charter97.org поговорил с доктором политических наук, профессором КНУ имени Тараса Шевченко Петром Олещуком.

— Знаете, для меня это все выглядит каким-то бредом. По одной простой причине: никакой процедуры автоматического членства любой страны в НАТО — нет. Процедура вступления страны в НАТО довольно-таки четко определена. Сначала страну приглашают в Альянс, она приглашение принимает, а затем парламенты ратифицируют соответствующие документы и страна становится членом НАТО.

Соотвествующий договор должны ратифицировать парламенты всех стран, включительно с Венгрий, Словакией, Турцией, США и другими.

Как можно обеспечить автоматическое вступление — я не знаю. Предварительно все парламенты должны проголосовать, но записать там условие, что договор вступает в силу только в результате нападения на Украину? А что тогда считать нападением? Ракетный обстрел? Или обстрел на линии фронта?

Мне кажется, что они таким образом пытаются вбрасывать как можно больше разнообразных тем для того, чтобы снизить напряжение.

Знаете, я же таких планов видел огромное количество. Мы с вами, кажется, даже некоторые обсуждали. В частности, план частичного вступления Украины в НАТО. То есть вступают территории на данный момент не оккупированные, а остальные выносятся за скобки. Я тогда уже говорил, что этот план нереалистичный. Сейчас о нем уже забыли.

Сейчас вот эта идея, которую обнародовали американские сенаторы. Но, опять-таки, мы не знаем, как к этому плану относится администрация Дональда Трампа. Скорее всего, негативно.

Трамп в целом негативно настроен насчет вступления Украины в НАТО, и он об этом говорил. Думаю, логика будет такая: они сейчас соберутся, поговорят, но это ни к не приведет. Ведь никаких подобных инструментов просто не существует. Это просто юридическая фикция.

— Зеленский неожиданно вернул в повестку дня Беларусь. Почему президент Украины поднимает эту тему?

— Причины могут быть разные. Зеленский говорил о перемещении российских войск в Беларусь. Очевидно, что угроза остается. Кроме того, Беларусь — очевидный плацдарм, который РФ рассматривает как возможность для атаки, например, европейских стран, и это уже было ранее.

Например, атака при помощи нелегальных мигрантов осуществлялась именно со стороны Беларуси. Подозреваю, что если у Путина действительно есть планы проверить НАТО на вшивость, то он, скорее всего, будет осуществлять это не со своей территории, а прикроется Беларусью как прокси, с ее территории атакует какую-то страну ЕС и НАТО.

В целом, остается такая двусмысленная ситуация с поведением Лукашенко в этой войне. С одной стороны, никто не заинтересован в том, чтобы война распространялась на Беларусь, но Путин продолжает давление на Лукашенко с тем, чтобы он активнее включался в войну. Фактор Беларуси сохраняется.

— Может ли Беларусь стать предметом переговоров? К примеру, может ли рассматриваться вариант демилитаризации Беларуси?

— Варианты могут быть разные. Если освещать переговоры с силовых позиций, то, конечно, это логично. Но вопрос в формате этой милитаризации.

Путин, например, может сказать, мол, я тоже могу пойти на уступки и не размешать в Беларуси «Орешник». Это могут быть и манипулятивные уступки.

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