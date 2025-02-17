На рынке труда появилось объявление о поиске повара на зарплату до 9000 рублей 1 17.02.2025, 15:45

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Но что-то пошло не так.

На сайте государственной службы занятости появилось предложение по высокооплачиваемой работе. Так, «Солигорский райагросервис» искал повара на ставку, зарплата на полную ставку была указана до 9000 рублей. К тому же подходящему специалисту обещают комнату в общежитии. Однако позже выяснилось, что в сумме есть ошибка, пишет Tochka.by.

Журналисты издания позвонили специалистам солигорского предприятия и спросили, актуальна ли сейчас вакансия повара. На это им ответили, что на собеседование соискатель уже приглашен.

Что касается зарплаты, как оказалось, при заполнении анкеты специалисты ошиблись ноликом. Потому реальные деньги, которые готовы дать в Солигорске, — это только 900 рублей. Заметим, вскоре после звонка предложение на сайте госслужбы обновили. Теперь зарплата указана на уровне 800−900 рублей. Из требований к соискателям — наличие общего среднего образования.

В обрещеспубликанском банке вакансий на 17 февраля размещено почти 190,2 тысячи вакансий. Столько работников требуется нанимателям в целом по стране.

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