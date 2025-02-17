Какая компенсация положена белорусам из частного сектора, идущего под снос? 5 17.02.2025, 15:57

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Эксперт по недвижимости назвала варианты.

Какая компенсация в Беларуси положена жителям частного сектора, идущего под снос? Могут ли люди рассчитывать на аналогичный частный дом, квартиру или на денежную компенсацию? Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская 17 февраля обрисовала возможные варианты и объяснила важные нюансы, к которым следует быть готовым жителям частного сектора, пишет «Телеграф».

Чаще всего вопросом сопоставимой компенсации за переезд из идущего под снос жилья задаются те, у кого в одном доме прописано сразу несколько семей. В качестве примера Литовская привела дом на 90 квадратов, в котором прописаны родители, собственники дома, и двое их уже взрослых детей с собственными семьями — в общей сложности 12 человек.

«Одни полагают, что им дадут три отдельные квартиры, а вторые – что одну 90-метровую», — описала классическую ситуацию специалист в своём Telegram-канале и разъяснила, какой же вариант предусматривает закон.

Все они прописаны в указе №58 от 2 февраля 2009 года. Согласно документу, собственник снесённого дома может рассчитывать и на компенсацию в виде дома, и на земельный участок. Однако на практике, по словам Литовской, власти Минска предлагают лишь два варианта – денежную компенсацию или соразмерную квартиру. По общим правилам, рассчитывать можно на аналогичную жилплощадь или на большую, но в пределах действующих нормативов (15 квадратных метров на каждого члена семьи собственника).

«Тут выходит на 12 человек — 180 квадратных метров. Могут дать две 90-метровые квартиры с социальным ремонтом. И это будет в рамках закона», — рассчитала эксперт и пояснила, что претендовать на три отдельные квартиры бывшие владельцы частного дома могли бы лишь в том случае, если бы по техпаспорту в их доме официально было выделено три отдельные квартиры.

Ознакомиться с другими наиболее часто встречающимися ситуациями, с которым сталкиваются жители частного сектора, идущего под снос, можно на сайте Мингорисполкома.

Литовская также рассказала о сравнительно новой практике столичных властей: теперь людям будут предлагать переехать в новое жильё в том же районе, где снесли их старое жилье, в том числе в новостройках, а не переселять из условного центра города на отдалённую от привычного района окраину или вовсе за город.

Для этих целей коммерческих застройщиков обязали выделять городским властям определенный процент жилья — такие квартиры получила название «компенсационных» (то есть это жильё властями рассматривается как компенсация за снос частного сектора). По словам эксперта, такие компенсационные квартиры предусмотрены даже в элитных жилкомплексах, хотя, как правило, речь идёт о не самых популярных у жильцов квартирах на первых этажах и больших метражах.

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