Как выглядит Чернобыльская АЭС после атаки россиян 14 февраля 17.02.2025, 16:12

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Тушат уже четвертые сутки.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают ликвидировать последствия удара российского беспилотника по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В настоящее время три группы верхолазов работают над раскрыванием поврежденных конструкций и гашением трех ячеек тления в утеплителе кровли.

Специалисты с помощью дрона с тепловизором постоянно отслеживают ситуацию и состояние воздуха на объекте. Радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах допустимых значений. В ГСЧС показали фото и видео ликвидации инцидента.

Напомним, что в ночь на 14 февраля российский дрон-камикадзе попал в укрытие над четвертым энергоблоком станции. Удар повредил защитное сооружение, сдерживающее радиационное излучение. Спасатели сразу приступили к тушению пожара на месте попадания.

Российские войска целенаправленно направляют беспилотников в район Чернобыльской атомной электростанции. Армия Российской Федерации испытывает разные высоты полета дронов-камикадзе, пытаясь совершать атаки на максимально низкой высоте, чтобы их нельзя было обнаружить.

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