Эксперты назвали два продукта, которые помогут очистить легкие 17.02.2025, 16:20

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Правильное питание может помочь снизить вред от курения.

Длительное курение оказывает негативное влияние на дыхательную систему, но правильное питание может помочь снизить вред от этой привычки. Исследователи из Медицинской школы здравоохранения Блумберга при университете Джонса Хопкинса доказали, что легкие курильщиков легче восстанавливаются после отказа от вредной привычки, если бросившие едят много яблок и помидоров.

Какие продукты помогают очистить легкие?

Ученые провели исследование, в ходе которого опросили людей, имеющих длительный стаж курения. Специалисты сопоставили их рацион с показателями здоровья и выявили, какие продукты чаще всего встречаются в питании тех, чьи легкие находятся в лучшем состоянии.

Результаты показали, что наиболее полезными для легких оказались помидоры и яблоки. Эти продукты помогают снизить вред от токсинов, поступающих в организм вместе с сигаретным дымом.

Чем полезны помидоры и яблоки?

Помидоры содержат ликопин – мощный антиоксидант, который снижает воспалительные процессы в легких, улучшает их эластичность и защищает клетки от повреждений. Исследования показывают, что ликопин может снижать риск развития хронических болезней легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Яблоки богаты флавоноидами и витамином С, которые укрепляют иммунную систему, уменьшают окислительный стресс и защищают ткани легких от разрушения. Кроме того, регулярное употребление яблок связано с снижением риска возрастного ухудшения функции легких.

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