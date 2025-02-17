Шакиру срочно госпитализировали в Перу 17.02.2025, 16:22

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Шакира

Известная певица была вынуждена отменить концерт.

Колумбийскую певицу Шакиру срочно госпитализировали перед концертом в Перу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены попала в больницу во время своего мирового турне, первого за семь лет. Шакиру срочно госпитализировали в столице Перу Лиме из-за жалоб на боль в животе. В связи с этим артистка была вынуждена отменить запланированный концерт в городе.

Впоследствии новостью Шакира поделилась и в Instagram, опубликовав сторис из больничной палаты.

«Мне жаль сообщать вам всем, что вчера вечером мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за проблем с животом, и сейчас я госпитализирована», — начала она свое заявление.

Звезда сцены отметила, что с нетерпением ждет воссоединения с ее «невероятными поклонниками» в Перу и выразила надежду, что в скором времени сможет выйти из медицинского учреждения.

«Врачи, под чьим наблюдением я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать сегодня вечером. Я очень сожалею, что не смогу сегодня выйти на сцену. Я с нетерпением ждала встречи со своими невероятными фанатами здесь, в Перу», — отметила Шакира.

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