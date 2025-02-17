закрыть
17 февраля 2025, понедельник, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске Tesla получила неожиданный удар

1
  • 17.02.2025, 16:30
В Минске Tesla получила неожиданный удар
иллюстративное фото

Водитель задается вопросом о том, кто будет отвечать.

Читатель рассказал Onlíner о досадном происшествии, в которое невольно оказался втянут. Путепровод на пересечении улиц Маяковского и Денисовской в Минске. Читатель на своей Tesla нагоняет троллейбус. Что-то падает, раздается звук удара. На капоте и крыле Tesla остаются следы повреждений.

Инцидент произошел 14 февраля около 13:00. На видео заметно, что как раз перед тем, как троллейбус нагнала Tesla, какая-то неприятность произошла с токоприемниками. Видимо, оттуда и прилетело.

— Да, прямо на ходу мне прилетело от троллейбуса, — отмечает наш читатель. — Не знаю, что именно, кусок чего-то с токоприемника. Один сказал, что это накладка, другой (вроде как из ремонтной бригады контактной сети), как-то иначе называл.

В общем, не важно, что упало, но только повреждения электромобилю оно нанесло заметные. И у любого автовладельца, конечно, возникнет вопрос: за чей счет ремонт?

У белоруса каско, что избавляет его от ряда трудностей.

— Я вызвал ГАИ, мне выдали справку о ДТП. Сказали, что раз троллейбус был в движении, то это именно ДТП. Я видео предоставил, меня сразу и отпустили со справкой: я же не виновник, на разбор меня не вызывали. А что дальше: признают ли вину водителя троллейбуса или механика троллейбусного парка — этого я не знаю, — говорит собеседник.

Правила дорожного движения (п. 2.18):

- дорожно-транспортное происшествие — происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица.

С полученной справкой хозяин Tesla обратился в страховую компанию. Среди повреждений — левое переднее крыло, капот, антигравийная пленка.

— С пленкой пока непонятно: будут ли возмещать? Как дополнение по каско я ее не страховал, — добавил водитель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников