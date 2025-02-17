В Минске Tesla получила неожиданный удар 1 17.02.2025, 16:30

иллюстративное фото

Водитель задается вопросом о том, кто будет отвечать.

Читатель рассказал Onlíner о досадном происшествии, в которое невольно оказался втянут. Путепровод на пересечении улиц Маяковского и Денисовской в Минске. Читатель на своей Tesla нагоняет троллейбус. Что-то падает, раздается звук удара. На капоте и крыле Tesla остаются следы повреждений.

Инцидент произошел 14 февраля около 13:00. На видео заметно, что как раз перед тем, как троллейбус нагнала Tesla, какая-то неприятность произошла с токоприемниками. Видимо, оттуда и прилетело.

— Да, прямо на ходу мне прилетело от троллейбуса, — отмечает наш читатель. — Не знаю, что именно, кусок чего-то с токоприемника. Один сказал, что это накладка, другой (вроде как из ремонтной бригады контактной сети), как-то иначе называл.

В общем, не важно, что упало, но только повреждения электромобилю оно нанесло заметные. И у любого автовладельца, конечно, возникнет вопрос: за чей счет ремонт?

У белоруса каско, что избавляет его от ряда трудностей.

— Я вызвал ГАИ, мне выдали справку о ДТП. Сказали, что раз троллейбус был в движении, то это именно ДТП. Я видео предоставил, меня сразу и отпустили со справкой: я же не виновник, на разбор меня не вызывали. А что дальше: признают ли вину водителя троллейбуса или механика троллейбусного парка — этого я не знаю, — говорит собеседник.

Правила дорожного движения (п. 2.18):

- дорожно-транспортное происшествие — происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица.

С полученной справкой хозяин Tesla обратился в страховую компанию. Среди повреждений — левое переднее крыло, капот, антигравийная пленка.

— С пленкой пока непонятно: будут ли возмещать? Как дополнение по каско я ее не страховал, — добавил водитель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com