«Слишком много экономических сюрпризов, чтобы жить без запаса» 1 17.02.2025, 16:50

1,928

Белорусы честно рассказали, есть ли у них финансовая «подушка безопасности».

Идеальная финансовая «подушка безопасности» — это сумма, которой хватит на несколько месяцев без дохода. Насколько белорусы готовы к неожиданностям? Ex-press.by спросил читателей, есть ли у них накопления и насколько они уверены в завтрашнем дне.

Алена, 32 года, Жодино:

— Работаю на производстве, получаю 1100 рублей. Откладывать стараюсь, но выходит нерегулярно. Бывают месяцы, когда остаются 200-300 рублей, но потом срочно ломается техника или сыну нужны деньги на школу. В идеале хотелось бы иметь подушку на 6 месяцев, чтобы спокойно искать новую работу.

Игорь:

— Я работаю в IT, зарплата привязана к доллару, и за последние годы научился держать минимум три зарплаты в валюте. У нас в стране слишком много экономических сюрпризов, чтобы жить без запаса. Но даже с этой «подушкой спокойно не живется» — инфляция, рост цен, санкции.

Татьяна, 51 год:

— Раньше я не откладывала вообще, но после нескольких стрессовых ситуаций (болезнь родственника, потеря работы) завела отдельный счет. Сейчас там около 1500 рублей — этого хватит на три месяца скромной жизни. Конечно, хотелось бы больше, но лучше так, чем ничего.

Владислав:

— Честно? У меня никакой «подушки» нет. Если срочно понадобятся деньги, беру кредит. Работаю, деньги есть, но пока не вижу смысла копить, когда цены растут быстрее, чем проценты по вкладам. Может, когда-нибудь начну откладывать, но пока живу «от зарплаты до зарплаты».

Наталья:

— Мы с мужем не держим деньги на счетах. Все, что есть, вкладываем в дом. Это запасы дров, корма для животных, немного долларов «на черный день». На случай потери работы сможем прожить за счет хозяйства и того, что накопили натуральным образом.

Марина:

— До эмиграции у меня была подушка на полгода, но переезд ее полностью съел. Сейчас зарабатываю, но еще в режиме восстановления. Если уволят или случится что-то серьезное, хватит разве что на пару месяцев. Учусь финансовой дисциплине заново — в другой стране другие расходы, другая система.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com