закрыть
17 февраля 2025, понедельник, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Слишком много экономических сюрпризов, чтобы жить без запаса»

1
  • 17.02.2025, 16:50
  • 1,928
«Слишком много экономических сюрпризов, чтобы жить без запаса»

Белорусы честно рассказали, есть ли у них финансовая «подушка безопасности».

Идеальная финансовая «подушка безопасности» — это сумма, которой хватит на несколько месяцев без дохода. Насколько белорусы готовы к неожиданностям? Ex-press.by спросил читателей, есть ли у них накопления и насколько они уверены в завтрашнем дне.

Алена, 32 года, Жодино:

— Работаю на производстве, получаю 1100 рублей. Откладывать стараюсь, но выходит нерегулярно. Бывают месяцы, когда остаются 200-300 рублей, но потом срочно ломается техника или сыну нужны деньги на школу. В идеале хотелось бы иметь подушку на 6 месяцев, чтобы спокойно искать новую работу.

Игорь:

— Я работаю в IT, зарплата привязана к доллару, и за последние годы научился держать минимум три зарплаты в валюте. У нас в стране слишком много экономических сюрпризов, чтобы жить без запаса. Но даже с этой «подушкой спокойно не живется» — инфляция, рост цен, санкции.

Татьяна, 51 год:

— Раньше я не откладывала вообще, но после нескольких стрессовых ситуаций (болезнь родственника, потеря работы) завела отдельный счет. Сейчас там около 1500 рублей — этого хватит на три месяца скромной жизни. Конечно, хотелось бы больше, но лучше так, чем ничего.

Владислав:

— Честно? У меня никакой «подушки» нет. Если срочно понадобятся деньги, беру кредит. Работаю, деньги есть, но пока не вижу смысла копить, когда цены растут быстрее, чем проценты по вкладам. Может, когда-нибудь начну откладывать, но пока живу «от зарплаты до зарплаты».

Наталья:

— Мы с мужем не держим деньги на счетах. Все, что есть, вкладываем в дом. Это запасы дров, корма для животных, немного долларов «на черный день». На случай потери работы сможем прожить за счет хозяйства и того, что накопили натуральным образом.

Марина:

— До эмиграции у меня была подушка на полгода, но переезд ее полностью съел. Сейчас зарабатываю, но еще в режиме восстановления. Если уволят или случится что-то серьезное, хватит разве что на пару месяцев. Учусь финансовой дисциплине заново — в другой стране другие расходы, другая система.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип