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Путин сошел с ума и гоняет чертей по бункеру

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 17.02.2025, 16:57
  • 13,282
Путин сошел с ума и гоняет чертей по бункеру

Прекрасный аргумент в пользу сменяемости власти.

Путин 23 года назад:

«Россия фактически присоединилась к НАТО, ничего хорошего из противостояния России со всем миром мы не получили».

А через 20 лет он сойдет с ума и станет бредить войной, «Сарматами», «Орешниками», англо-саксами и прочей дичью.

На самом деле прекрасный аргумент в пользу сменяемости власти. Человек, который когда-то казался образцом здравомыслия, за пару десятилетий может банально сойти с ума и гонять чертей по бункеру. Поэтому дольше 10 лет на ответственных постах людей лучше не держать.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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