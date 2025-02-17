Путин сошел с ума и гоняет чертей по бункеру

Путин сошел с ума и гоняет чертей по бункеру10
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 17.02.2025, 16:57
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Прекрасный аргумент в пользу сменяемости власти.
Путин 23 года назад:
«Россия фактически присоединилась к НАТО, ничего хорошего из противостояния России со всем миром мы не получили».
А через 20 лет он сойдет с ума и станет бредить войной, «Сарматами», «Орешниками», англо-саксами и прочей дичью.
На самом деле прекрасный аргумент в пользу сменяемости власти. Человек, который когда-то казался образцом здравомыслия, за пару десятилетий может банально сойти с ума и гонять чертей по бункеру. Поэтому дольше 10 лет на ответственных постах людей лучше не держать.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»