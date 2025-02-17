В Гонконге почти за $2 миллиона продали номерной знак на авто 6 17.02.2025, 17:25

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иллюстративное фото

В нем всего одна буква.

В Гонконге провели аукцион по продаже редких номерных знаков. И самым дорогим в 2025 году стал номерной знак с одной-единственной буквой «S» – его продали за 14,2 млн гонконгских долларов (около 2 млн долларов США). Еще одним рекордсменом стал номер с цифрами «88» – он ушел с молотка за 11,4 млн гонконгских долларов (почти 1,5 млн долларов США). Об этом пишет Lifestyle Asia (перевод - «Фокус»).

Аукцион проводили по случаю Лунного Нового года.

Всего на продажу было выставлено 49 регистрационных знаков, включая 48 традиционных регистрационных знаков (TVRM) и один новый персонализированный регистрационный знак транспортного средства (PVRM). Номерной знак «88» пользовался особым спросом, стартовая ставка составляла 2,82 млн гонконгских долларов. «8» — счастливое число из-за его фонетического сходства со словом "發" ("процветание на китайском языке).

Хотя номерной знак «S» начинался со скромной цены в 5000 гонконгских долларов, он оказался самым дорогим лотом дня, проданным за 14,2 млн гонконгских долларов после нескольких минут торгов. По данным гонконгского страхового брокера Automate Wealth Management, номерной знак с буквой "S" ушел так дорого из-за своей ассоциации с персонажем DC Суперменом, который носит эту букву на груди.

Номера «88» и «S» вошли в десятку самых дорогих номеров, когда-либо проданных в Гонконге, но им еще предстоит войти в пятерку лучших, которая в настоящее время выглядит следующим образом:

1. «W» – 26 миллионов гонконгских долларов.

2. «R» – 25,5 миллиона гонконгских долларов.

3. «D» – 20,2 миллиона гонконгских долларов.

4. «28» – 18,1 миллиона гонконгских долларов.

5. «18» – 16,5 миллиона гонконгских долларов.

«W» и «D» были проданы на аукционе номерных знаков в честь китайского Нового года в 2021-м, а «R» — на таком же мероприятии в 2023 году. Номерной знак «28» был приобретен в 2016 году, а «18» — в 2008 году.

Другие интересные номерные знаки включают «8», который был приобретен основателем компании Bossini Лоу Дин Боном в 1988 году за 5 миллионов гонконгских долларов, «1», который зарезервирован для комиссара полиции, и «2», который изначально был зарезервирован для финансового секретаря города, а затем приобретен бизнесменом Вонг Мин Хунгом за 9,5 миллиона гонконгских долларов в 1993 году.

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