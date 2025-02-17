Мир ждет новая гонка вооружений 3 Петр Олещук

17.02.2025, 17:43

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Все будут вооружаться против всех.

С 14 по 16 февраля 2025 года в Мюнхене прошла ежегодная конференция по безопасности, которая стала ареной для острых дискуссий о войне в Украине, геополитических угрозах и будущем мирового порядка. Конференция собрала более 60 лидеров государств, международных организаций и экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении подчеркнул необходимость усиления безопасности Европы через создание единой европейской армии. Он заявил, что Украина борется не только за свою независимость, но и за стабильность всей Европы. Зеленский отметил, что без единства и увеличения оборонных расходов европейские страны рискуют столкнуться с новыми угрозами со стороны России.

Одним из ключевых моментов конференции стало обострение разногласий между США и европейскими союзниками. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны за недостаточные расходы на оборону и заявил о необходимости пересмотра американской поддержки Украины. Его слова вызвали недовольство среди европейских лидеров, которые напомнили о значительных усилиях ЕС в оказании помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на заявления Вэнса подчеркнул, что Европа готова увеличивать свою обороноспособность, но без ослабления трансатлантического единства. Он заявил, что безопасность Европы неразрывно связана с поддержкой Украины.

Идея Зеленского о создании европейской армии получила поддержку среди ряда стран ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна научиться защищать себя самостоятельно и быть готовой к вызовам XXI века. По мнению экспертов, формирование такой армии может стать ключевым элементом укрепления европейской безопасности.

Если попытаться сделать некие выводы, то они могут выглядеть следующими.

Во-первых, закрывается модель существования мира, в котором противостоят «Запад» (демократический, правовой, экономически развитый) и автократий (недемократических, агрессивных и милитаризированных). Подобная логика сформировалась еще во времена «холодной войны», и одним из продуктов этой логики был блок НАТО, призванный защищать «Запад» от угроз со стороны мирового коммунизма.

Сейчас, похоже, США не видят для себя смысла в сохранении подобной парадигмы. Вместо абстрактной логики «общих ценностей», они выдвигают на первый план тему экономических и прочих интересов, отстаивая прагматичный подход во внешней политике. Они будто бы говорят, что статус «союзника США» еще нужно заслужить: выгодными для Штатов экономическими отношениями, высокими затратами на оборону, следованием американской внешнеполитической линии. «Подарков» от США больше не будет.

Во-вторых, в этих условиях Европа оказывается перед непростым выбором. Что делать дальше? Надеяться, что следование американской линии сохранит «зонтик защиты» над их головами, или попытаться самим принять ответственность за свое будущее? В этом плане призывы Президента Украины Зеленского к созданию европейской армии вместе с Украиной уже не выглядят гипотетическими проектами. И Украине есть что предложить партнерам: от реального опыта боевых действий в современных условиях, масштабного применения дронов в войне. И речь не только о дронах, которые используются для поражения живой силы или техники противника на фронте, но и о масштабных дроновых атаках, которыми занимаются в СБУ уже в течение длительного времени и с большими успехами в плане уничтожения российских энергетических объектов. Если и создавать европейскую армию, то только с Украиной.

Наконец, в-третьих, суверенитет и субъектность выходят в мире на первый план. Или ты сам будешь субъектом, или тебя «затопчут». «Международное право» стремительно превращается в иллюзию, как и любые «гарантии», кроме военных. Ты либо усиливаешь военный потенциал, или тебя будут делить без учета твоего мнения. Мир, очевидно, ждет новая гонка вооружений. В отличие от реалий «холодной войны», сейчас будут вооружаться все против всех, готовясь к войне всех против всех. И это будет касаться и ядерного оружия только, поскольку реалии показали, что именно оно остается одной из немногих реальных гарантий безопасности в современном мире, и количество стран, которые могли бы создать ядерное оружие, явно больше, чем количество стран, которые его уже имеют.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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